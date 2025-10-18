«La prevenzione è lo strumento di tutela della salute collettiva»

CAMPOBASSO. “Prevenzione e controllo dell’influenza e delle malattie respiratorie. Vaccini disponibili e strategie a tutela della salute dei cittadini molisani”, è il titolo del convegno promosso dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise col patrocinio della Regione Molise, tenutosi nella mattina di sabato 18 ottobre 2025 al Centrum Palace di Campobasso, a cui ha preso parte il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

L’iniziativa, accreditata Ecm e rivolta a operatori sanitari e istituzioni, ha rappresentato un importante momento di confronto sulle politiche regionali in materia di prevenzione vaccinale e tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alle campagne antinfluenzali e alle strategie di contrasto delle patologie respiratorie.

Nel suo intervento, il presidente Roberti ha sottolineato l’impegno della Regione Molise nel rafforzare la rete della prevenzione, evidenziando come la collaborazione tra enti istituzionali, personale sanitario e cittadini sia fondamentale per garantire un sistema sanitario efficiente e vicino alle esigenze del territorio.

“La prevenzione è il primo e più efficace strumento di tutela della salute collettiva – ha dichiarato il presidente Francesco Roberti – La Regione Molise continuerà a sostenere con convinzione tutte le iniziative volte a promuovere la cultura della vaccinazione e la responsabilità sanitaria condivisa”.

Il convegno ha visto la partecipazione di esperti, dirigenti sanitari e rappresentanti istituzionali, che hanno illustrato dati aggiornati e prospettive sulle campagne vaccinali e sulle misure di prevenzione attiva delle malattie respiratorie.

La stretta sinergia tra Regione Molise e Asrem – confermata anche in occasione di questo appuntamento – si pone come modello di cooperazione virtuosa, finalizzato a garantire ai cittadini molisani servizi sanitari di qualità, prevenzione capillare e un costante aggiornamento delle strategie di salute pubblica.