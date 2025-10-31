La Regione lancia 98 corsi di formazione gratuiti

CAMPOBASSO. La Regione Molise ha annunciato l’attivazione di 98 nuovi corsi di formazione gratuiti, finanziati con 1.923.000 euro nell’ambito dell’Avviso Gol del PNRR, segnando un passo decisivo nelle politiche attive del lavoro. Con la Determina Dirigenziale n. 6426 del 28 ottobre 2025, sono stati approvati i percorsi formativi rivolti ai residenti molisani, finalizzati all’aggiornamento professionale (Upskilling) e alla riqualificazione (Reskilling).

Il programma GOL, sostenuto dall’Unione Europea, mira a fornire nuove competenze a lavoratori e disoccupati per favorirne il reinserimento nel mercato del lavoro regionale. I corsi, suddivisi nei Percorsi 1, 2, 3 e 4, coprono settori strategici come Digitalizzazione e Comunicazione (es. Marketing digitale, Inglese & Digital Communication, Digital Graphics), Turismo e Ristorazione (es. Aiuto Cuoco, Pizzaiolo, Gestione B&B, Animatore turistico), e Competenze Trasversali (es. Soft Skills per consapevolezza e gestione del tempo). Gli enti accreditati rilasceranno attestati di trasparenza degli apprendimenti, certificati di competenza o qualifiche professionali. Le liste complete dei corsi ammessi e non ammessi sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise, nel Burm e nella sezione dedicata al programma Gol.

Il consigliere regionale Roberto Di Baggio, Presidente della III Commissione, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come svolta concreta per il capitale umano del territorio, evidenziando la trasparenza della selezione e l’equilibrio dell’offerta formativa. I cittadini molisani sono invitati a consultare il catalogo e scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze, cogliendo un’opportunità reale di crescita professionale e contribuendo allo sviluppo socio-economico della regione.