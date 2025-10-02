Salute al centro delle scelte, non delle rese dei ‘conti’

TERMOLI. Tavolo tecnico ministeriale, struttura commissariale e Regione (con l’Asrem). Il triangolo della sanità molisana viene racchiuso da questi tre lati, uno interdipendente dall’altro, dove con scelte e direttive viene disegnato il diritto alla salute e l’accesso alle cure.

Ciò che si rinviene nelle ultime settimane è una conflittualità che da latente si è manifestata in modo quasi virulenta, fatta di contrapposizioni, ruggini personali e orientamenti strabici, dove non tutti remano nella stessa direzione.

Attenzione, però: al centro non ci deve essere la voglia di prevalsa o di resilienza, ma quella della salute, appunto, dove l’organizzazione di reparti, strutture, personale e mezzi deve ‘servire’ la salvaguardia della vita.

La politica è chiamata a compiere questo tipo di percorso, a volte sembra che tutto si smarrisca per smarcarsi su personalismi che non hanno radici nei mandati ricevuti, che siano ‘popolari’ o ‘verticistici’.

Ovviamente, è un concetto applicabile a ogni settore, non solo al comparto sanitario, dove etica e interesse pubblico dovrebbero essere i denominati comuni di ciascuna azione.

Viviamo momenti estremamente difficili, ma la reazione è quella di ulteriori atteggiamenti divisivi, piuttosto che ritrovare ragioni di ‘bene comune’.

La storia recente insegna che legarsi ai numeri, in modo freddo e cinico, sguarnendo il territorio di servizi e presidi, non risolve granché, men che meno risolleva le sorti del debito/deficit finanziario, perché rendere progressivamente desertica l’offerta sanitaria induce a sfiducia e migrazioni che costano ancora di più nella camera di compensazione tra le Regioni.

Come uscirne? Il commissariamento in una entità così piccola come il Molise, a nostro avviso, poco incide nell’ottica del risanamento dei conti, ma soprattutto servirebbe una diversa concezione delle regole poste alla base dell’amministrazione.

La pandemia che solo 5 anni fa fermava il mondo ha lasciato proprio come lezione, purtroppo solo quella, che basta una variabile imprevista per far saltare in aria ogni logica di controllo; allora si dovrebbe per davvero rimettere la persona al centro del villaggio, di ogni scelta, di ciascuna decisione, ma questo sentiero virtuoso sembra allontanarsi ogni giorno di più.

Se il Molise esiste e dovrà continuare a esistere, necessita di essere liberato da gabbie che lo portano solo a comprimersi: in realtà così complicate, demograficamente e non solo, occorrerebbe esplorare quelle misure che altre regioni hanno potuto avere e ancora detengono, come ‘statuti speciali’, altrimenti è meglio uscire dall’equivoco e puntare a macroregioni.

Se il Dm 70 (noto a tutti come Balduzzi) è identificato come l’origine di tutti i mali, perché presuppone perimetri inarrivabili per contesti come il nostro, la discussione dovrà essere portata proprio sul livello della sopravvivenza o meno dell’autonomia, che sia politica, amministrativa, finanziaria, non solo sanitaria. Altrimenti anche gli sforzi di portare nuove professionalità per rafforzare i presidi, come avvenuto all’ospedale San Timoteo, rischierebbero di essere vanificati. Uno sforzo complessivo, della classe dirigente, per quelle che sono le proprie competenze, è fondamentale, come in una navigazione a remi, se qualcuno lo fa al contrario, non si andrà lontano.

Un ragionamento di politica pura, da imporre anche sui rigidi tavoli tecnici.

Emanuele Bracone