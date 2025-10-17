La sindaca Greco accoglie il Presidente Begaj a Pescara

URURI-PESCARA. Oggi pomeriggio la sindaca di Ururi, Laura Greco, ha avuto l’onore di accogliere ufficialmente, all’aeroporto di Pescara, il Presidente della Repubblica d’Albania al suo arrivo in Italia.



A nome della comunità di Ururi, la prima cittadina ha dato il benvenuto al Presidente nel tour che toccherà il nostro paese e le comunità arbëreshe del Molise.



Un momento di grande orgoglio e significato, che rafforza i legami storici e culturali tra l’Albania, l’Italia e le nostre radici arbëreshe.