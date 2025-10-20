La visita di Begaj: un momento storico di profonda connessione

BASSO MOLISE. La visita del Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, nei comuni arbëreshë di Montecilfone, Portocannone, Campomarino e Ururi ha rappresentato un momento storico di profonda connessione tra Albania e Italia.

Accolto con entusiasmo e commozione, Begaj ha celebrato le radici comuni e l’identità condivisa delle comunità molisane di origine albanese, riaffermando il valore dei legami culturali e linguistici che uniscono le due sponde dell’Adriatico. Un viaggio simbolico tra memoria e futuro, che ha restituito visibilità e orgoglio al Basso Molise, esempio concreto di integrazione, fratellanza e custodia viva della tradizione arbëreshe.

Emanuele Bracone