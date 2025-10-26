L’appello: “Subito il nuovo Accordo integrativo regionale per i medici specialisti ambulatoriali”

TERMOLI. Un appello diretto, accorato e senza giri di parole. Il dottor Giancarlo Totaro, medico specialista ambulatoriale, interviene pubblicamente per sollecitare l’attuazione del nuovo Accordo Integrativo Regionale (Air) della Medicina Specialistica Ambulatoriale in Molise, denunciando una situazione ormai divenuta insostenibile per la categoria.

“È diventato veramente grave il ritardo del rinnovo dell’Accordo Integrativo Regionale (Air) dei medici specialisti ambulatoriali”, afferma Totaro. “Esso necessita di essere rinnovato con urgenza per adeguarlo sia nella parte normativa ai nuovi standard organizzativi previsti per la nuova assistenza sanitaria dalla riorganizzanda medicina territoriale e al controllo delle liste di attesa – che si prevede sarà rivoluzionario – sia nella parte economica”.

Il medico sottolinea come la figura dello specialista ambulatoriale, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e impegnato fino a 38 ore settimanali, sia oggi sottopagata rispetto ai colleghi di altre regioni. “Non è un mistero che in altre regioni, alcune a noi vicine, la retribuzione dei medici specialisti del Servizio sanitario nazionale è sensibilmente maggiore e quindi i medici sono pagati meglio”, denuncia. “Questo divario tra regioni che si prolunga da diversi lustri è inaccettabile a parità di prestazioni lavorative erogate”.

Totaro entra nel dettaglio economico, evidenziando una realtà che pochi conoscono: “Oggi una equivalente visita/prestazione medica di uno specialista ambulatoriale con il servizio sanitario nazionale viene concretamente pagata al medico specialista convenzionato circa 8 euro lordi, che possono arrivare a circa 9 euro con eventuali indennità, su cui pagare le giuste tasse ed i contributi, per un impegno contrattuale medio di numero 4 prestazioni orarie”.

Una retribuzione che definisce “palesemente inadeguata”, soprattutto se rapportata al lungo e costoso percorso formativo richiesto: “È giustificato parlare di totale inadeguatezza dell’attuale retribuzione lorda di 8/9 euro a prestazione per un medico che di base si è formato (onerosamente) almeno 12/13 anni di università con specializzazioni e relativi tirocini e perfezionamenti”.

Il confronto con la sanità privata è inevitabile: “Ogni cittadino ha avuto purtroppo l’esperienza di recarsi a fare una visita privata e può rendersi conto di quanto sia umiliante la retribuzione riservata ai medici specialisti in generale”.

Da qui l’appello alle istituzioni regionali: “Si esortano pubblicamente i vertici politici ed amministrativi della Regione Molise ad intervenire senza alcuna ulteriore attesa almeno a colmare il divario che si è accumulato con le altre regioni nella attuazione del nuovo Accordo Integrativo Regionale Molise”, pur riconoscendo che “il ritardo indubbiamente è stato propiziato dal prolungato status di commissariamento della sanità molisana”.

L’intervento del dottor Totaro si inserisce in un contesto di crescente malcontento tra i medici specialisti ambulatoriali molisani. Già nel settembre 2024 il sindacato Sumai Molise aveva dichiarato lo stato di agitazione, denunciando “la persistente mancanza di un accordo integrativo di comparto” e “disposizioni Asrem in spregio dei fondamentali diritti del lavoratore”.

Un grido d’allarme che oggi si rinnova, con la speranza che le istituzioni regionali rispondano con atti concreti e tempestivi.

EB