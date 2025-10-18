Le comunità arbëreshe accolgono il Presidente Begaj

BASSO MOLISE. Ieri pomeriggio la sindaca di Ururi, Laura Greco, ha avuto l’onore di accogliere ufficialmente, all’aeroporto di Pescara, il Presidente della Repubblica d’Albania al suo arrivo in Italia. A nome della comunità di Ururi, la prima cittadina ha dato il benvenuto al Presidente nel tour che toccherà il nostro paese e le comunità arbëreshe del Molise.

«Un momento di grande orgoglio e significato, che rafforza i legami storici e culturali tra l’Albania, l’Italia e le nostre radici», il commento da Ururi. Così, dopo gli incontri istituzionali di ieri sera, alla Regione Molise e in Prefettura, si concretizza da oggi l’invito formulato nella scorsa primavera dall’amministrazione comunale di Ururi al Capo dello Stato albanese.

Il Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, sarà protagonista di una visita ufficiale nel Basso Molise oggi e domani, toccando le comunità di Portocannone, Montecilfone, Ururi e Campomarino. Un evento storico che celebra le radici arbëreshe e rafforza il legame tra Albania e Italia, nel segno della cultura, della memoria e della fratellanza.

Il programma si apre sabato mattina a Portocannone, dove in Piazza Skanderbeg il Presidente sarà accolto con un omaggio alla comunità albanese locale: recital poetico in lingua arbëreshe a cura degli alunni della scuola primaria, esibizione del gruppo folkloristico “Dardanët”, inaugurazione della mostra “Dalla scultura alle forme del colore” e presentazione del murale “La rinascita della vita”, entrambi firmati dall’artista Ibrahim Kodra.

A seguire, alle 11:30, Montecilfone accoglierà il Capo di Stato in Via Roma, con il benvenuto del Sindaco Giorgio Manes e della cittadinanza. Dopo la cerimonia in Piazza Skanderbeg e la scopertura del busto di Giorgio Kastriota Skanderbeg, il Presidente visiterà il Centro Studi sulla Diversità Linguistica, dove sarà inaugurata la mostra “Kamastra Artiarja Arbëreshe e Skanderbeg” e si terrà un incontro con studenti e insegnanti sul tema “Arbëreshë e Shqip na unë – gli insegnanti Molisani-Albanesi”.

In concomitanza con la visita del Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, inaugureremo la mostra personale del Maestro Ibrahim Kodra, allestita per l’occasione con opere di collezionisti privati; noi li ringraziamo sin d’ora, per la squisita collaborazione, l’attenzione e la cura dei capolavori dell’Artista.

Nel pomeriggio, alle 16:20, Ururi ospiterà il Presidente presso il Municipio, con visita alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie e alla Biblioteca Comunale “Prof. Maria Teresa Marinelli”. Alle 18, l’inaugurazione del monumento dedicato a Skanderbeg sarà seguita dai discorsi ufficiali del Presidente Begaj e del Sindaco Laura Greco. La giornata si concluderà con la conferenza presso l’Auditorium dell’Istituto “J. Dewey” e il conferimento della cittadinanza onoraria al Presidente della Repubblica d’Albania.

Domani, domenica 19 ottobre, Campomarino sarà l’ultima tappa della visita. Alle 9, accoglienza istituzionale presso Palazzo Norante, seguita dalla visita al Borgo Dipinto e alla Chiesa Madre Santa Maria a Mare. Alle 10:35, il Presidente visiterà il campo di volo degli Alleati americani e l’ex Centro Mondialità, prima di partecipare al buffet istituzionale in suo onore.

La visita di Bajram Begaj rappresenta un momento di alto valore simbolico e diplomatico, rinsaldando il legame tra l’Albania e le comunità arbëreshe del Molise, custodi di una memoria viva e condivisa. Le amministrazioni locali invitano tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi, in uno spirito di accoglienza e unità.