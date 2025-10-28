Le Tremiti trascurate dall’app turistica: un tesoro dimenticato

ISOLE TREMITI. È online da pochi giorni We Are in Puglia, l’app ufficiale della Regione pensata per promuovere il turismo pugliese. L’idea è quella di offrire ai visitatori uno strumento semplice per scoprire il territorio, ma nella sezione dedicata alle Isole Tremiti emergono già problemi e imprecisioni.

Tra foto sbagliate, informazioni incomplete e indicazioni confuse sugli Infopoint, l’arcipelago appare trascurato, con rimandi a Peschici invece che al nuovo Infopoint finanziato proprio dalla Regione sulle Tremiti.

Un vero peccato, perché le Tremiti sono uno scrigno di bellezze naturali e storiche: acque cristalline e fondali spettacolari, calette incontaminate, scogliere a picco sul mare e percorsi di trekking panoramici che regalano viste mozzafiato. Non mancano tesori culturali e storici, come l’abbazia di Santa Maria a Mare e i piccoli borghi che raccontano secoli di tradizioni marinare.

Gli abitanti e gli operatori turistici locali sottolineano che un confronto con chi vive quotidianamente sulle isole avrebbe evitato gli errori e valorizzato correttamente queste meraviglie, facendo conoscere ai visitatori ogni angolo dell’arcipelago.

Purtroppo, non è la prima volta che le Tremiti sembrano dimenticate nelle strategie di promozione turistica regionale. Tra annunci e iniziative digitali, le isole rischiano di restare un dettaglio marginale, nonostante il loro enorme potenziale, capace di attrarre turisti da tutta Italia e dall’estero.

Le Tremiti meritano attenzione, cura e promozione reale, non solo fotografie generiche e link errati: un piccolo paradiso del mare Adriatico che potrebbe diventare protagonista del turismo pugliese, se solo fosse considerato con la giusta importanza.

