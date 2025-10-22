“L’esercito silenzioso” dei caregiver: un seminario all’UniMol

CAMPOBASSO. «L’esercito silenzioso». Così vengono spesso definiti gli oltre sette milioni di caregiver familiari che, almeno una volta a settimana, si prendono cura di un familiare bisognoso di assistenza. In larghissima parte si tratta di donne che accudiscono bambini, persone con disabilità o anziani non autosufficienti, ma cresce anche la quota di giovani caregiver, impegnati quotidianamente nel prendersi cura di un parente o di un congiunto.

A questo universo di impegno e dedizione si affiancano i caregiver professionali, figure preziose che, insieme ai familiari, rappresentano una risorsa di solidarietà fondamentale per il Paese, un pilastro senza il quale il sistema di welfare italiano non potrebbe reggere.

Per riflettere sul ruolo, le sfide e le prospettive del caregiving in Italia si terrà, mercoledì 23 ottobre, il Seminario “Caregiving e supporto sociale in Italia”, in programma a Campobasso, presso l’Aula Fermi della Biblioteca dell’Università degli Studi del Molise (Via Manzoni, ore 16.00–19.00).

Durante l’incontro verranno presentati i risultati di un’indagine nazionale finanziata nell’ambito dei Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), condotta da un’équipe di ricerca composta da docenti e ricercatori delle Università degli Studi del Molise, Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Verona, Salerno e Palermo.

Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Professor Giuseppe Peter Vanoli, e della Professoressa Giuliana Fiorentino, Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, i lavori saranno introdotti dalla Professoressa Donatella Bramanti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, coordinatrice nazionale del progetto di ricerca.

Seguiranno gli interventi della Professoressa Lucia Boccacin dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e del Professore Luigi Tronca dell’Università degli Studi di Verona.

Il Professore Fabio Ferrucci e il Professore Giuseppe Monteduro, entrambi dell’Università degli Studi del Molise, approfondiranno il tema del ruolo dei caregiver nella cura delle persone con disabilità e del valore del capitale sociale nelle pratiche di cura.

I risultati della ricerca saranno quindi discusssi con i rappresentanti delle principali realtà associative nazionali e locali, coinvolte nello studio:

dottoressa Edda Fasciano , Presidente dell’ ANFFAS di Campobasso (Associazione Nazionale Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo);

, Presidente dell’ (Associazione Nazionale Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo); dottoressa Giovanna Grignoli , Presidente dell’ AIPD Molise (Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down);

, Presidente dell’ (Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down); dottoressa Greta Brullo , Psicologa dell’ Associazione Insuperabili ;

, Psicologa dell’ ; dottor Marco Espa , Presidente nazionale dell’ ABC – Associazione Bambini Cerebrolesi e Componente della Giunta Nazionale della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie);

, Presidente nazionale dell’ e Componente della (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie); dottoressa Francesca Palmas, Responsabile del Centro Studi della Federazione ABC Italia.

La disseminazione dei risultati e il confronto con il mondo associativo assumono un significato particolare in questa fase storica, segnata da una profonda trasformazione del quadro normativo e delle politiche sulla disabilità. Ciò avviene anche alla luce della prossima normativa nazionale che, dopo decenni, mira a riconoscere pienamente il ruolo del caregiver familiare, e della proposta di legge regionale attualmente in discussione in Molise, volta a valorizzare e sostenere queste figure fondamentali per la coesione sociale.

