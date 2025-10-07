Limite di 10 km/h per due strade vicinali sui cavalcavia dell’A14

TERMOLI. Con l’ordinanza n. 326 del 7 ottobre 2025, il Comune di Termoli ha stabilito il limite di velocità di 10 km/h sui cavalcavia autostradali n. 288 e n. 292, situati lungo l’Autostrada A14 in corrispondenza di due strade vicinali attualmente escluse dal patrimonio stradale comunale.
Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore III – Gestione e Governo del Territorio, Gianfranco Bove, recepisce la richiesta della Direzione del VIIº Tronco di Autostrade per l’Italia (nota prot. n. 58748 del 25 settembre 2025), finalizzata a garantire condizioni di sicurezza su infrastrutture formalmente chiuse al traffico ma ancora soggette a transito occasionale. L’ordinanza entrerà in vigore dopo l’apposizione della segnaletica prescritta da parte del personale di Autostrade per l’Italia, come previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento.
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare le nuove disposizioni, mentre gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di vigilare sull’applicazione del provvedimento.