Liquidati i primi contributi alle famiglie con figli autistici

TERMOLI. L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli ha ufficialmente liquidato l’anticipo dei contributi previsti dal progetto “Percorsi di sostegno alle famiglie per la socialità delle persone con disturbo dello spettro autistico o del neurosviluppo”, finanziato dal PR Molise FESR-FSE+ 2021–2027, Obiettivo Specifico ESO 4.11, Priorità 6.

Con la Determinazione n. 355 del 3 ottobre 2025, il responsabile amministrativo dell’Ufficio di Piano dell’ATS di Termoli, Antonio Russo, ha disposto l’erogazione di € 277.744,20 in favore di 58 beneficiari, pari all’80% del voucher annuale previsto per ciascun progetto personalizzato. Il contributo sarà accreditato direttamente sui conti correnti indicati dalle famiglie nella domanda di accesso.

Un intervento strutturato e condiviso

L’iniziativa coinvolge 20 comuni del territorio, con Termoli in qualità di ente capofila. La dotazione finanziaria complessiva per l’intervento ammonta a € 4.197.600,00, di cui € 1.110.432,63 assegnati all’ATS di Termoli per le tre annualità. Il progetto mira a favorire l’inclusione sociale e il benessere delle persone con disturbi del neurosviluppo, attraverso percorsi personalizzati di supporto alle famiglie.

Tempistiche e modalità di erogazione

Come stabilito dall’Avviso Pubblico del 10 aprile 2025, il voucher annuale è suddiviso in due tranche: