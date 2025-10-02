«L’obesità è riconosciuta come malattia cronica»

TERMOLI. Il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, informa che «Il Senato ha approvato definitivamente una legge che riconosce l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante, avviando un programma nazionale per la prevenzione, cura, educazione e inclusione delle persone affette.

La legge approvata è la prima nel mondo per il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica, e introduce un approccio integrato alla lotta all’obesità, con interventi sanitari, educativi e sociali strutturati e finanziati dallo Stato.

L’obesità, per legge, rientra ufficialmente tra le patologie coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, con accesso alle cure tramite i Livelli essenziali di assistenza (Lea). Viene istituito un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell’obesità, e finanziato con: 700.000 € nel 2025, 800.000 € nel 2026 e 1,2 milioni € dal 2027 e negli anni a seguire.

I fondi previsti, con un Decreto attuativo, saranno gestiti dal Ministero della Salute con il Mef e ripartiti per le Regioni. Prevede con uno stanziamento di 400.000 € annui per la formazione di medici, pediatri, studenti universitari e personale sanitario.

Prevede la creazione dell’Osservatorio per lo Studio dell’Obesità (Oso) presso il Ministero della Salute, per monitorare e supportare il programma.

Inoltre sono stanziati 100.000 € annui per campagne informative su alimentazione e attività fisica, in collaborazione con scuole, medici e farmacie».