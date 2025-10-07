“L’Oro di Termoli”: mezzo secolo di cucina d’aMare

TERMOLI. La delegazione di Termoli dell’Accademia Italiana della Cucina festeggia nel 2025 il suo 50° anniversario (1975-2025) con un convegno dedicato alla tradizione gastronomica locale. L’appuntamento è per sabato 11 ottobre 2025, alle 9.30, nella Sala Convegni dell’Hotel Meridiano di Termoli.

L’incontro, dal titolo “L’Oro di Termoli – Cucina d’aMARE, Ieri, Oggi e Domani”, sarà aperto dai saluti istituzionali e dall’intervento del delegato Italo Sciarretta, che illustrerà la storia e gli obiettivi della Delegazione. A moderare sarà Giovanni Lombardi, vice delegato termolese.

Nel corso della mattinata si alterneranno interventi dedicati alla memoria, alla cultura e all’identità gastronomica della città adriatica.

Fernanda Pugilese, accademica e membro del Centro Studi AIC Molise, parlerà della storica trattoria “La Buca dei Pesci” di Elio D’Ascenzo, simbolo della cucina marinara termolese. Lo scrittore e poeta Nicola Palladino offrirà uno sguardo poetico e identitario con “Molise, terra di misteri”, mentre Domenico Guidotti, referente regionale FedAgriPesca Molise, affronterà l’evoluzione delle tecniche di pesca e la stagionalità del pescato.

A seguire, il giornalista e storico Giovanni De Fanis ricostruirà il passaggio “Dalle Paranze ai Motopeschericci”, un racconto dell’evoluzione della marineria locale, e Antonio D’Ambrosio, giornalista e scrittore, proporrà una riflessione dal titolo “Rosso Triglia”. Giampaolo Colavita, docente dell’Università del Molise e membro del Consiglio Scientifico Nazionale dell’Accademia, interverrà su “Il pesce nella salute e nella cucina”, evidenziando il valore nutrizionale del pescato.

Lo chef Massimo Talia, presidente dell’Unione Cuochi Molise, porterà la voce della ristorazione con “Il ricettario delle tradizioni, eredità da salvaguardare e innovare”. Chiuderà la sessione Pasquale Marino, accademico consulente della Delegazione, con una lettura dedicata a “U’ Vredett” di Raffaello D’Andrea.

Le conclusioni saranno affidate a Norberto Lombardi, direttore del Centro Studi AIC Molise.

L’iniziativa celebra mezzo secolo di attività dell’Accademia, istituzione culturale della Repubblica Italiana fondata da Orio Vergani nel 1953, da sempre impegnata nella valorizzazione delle tradizioni culinarie e del patrimonio enogastronomico italiano.