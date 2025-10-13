Ludopatia, Molise resta in testa per diffusione di slot: una ogni 65 abitanti

TERMOLI. Si torna a parlare di ‘ludopatia’, attraverso la battaglia da tempo ingaggiata dalla Casa dei Diritti.

Particolarmente toccante è stato l’ennesimo caso di suicidio avvenuto pochi giorni fa a Sesto San Giovanni a causa degli innumerevoli debiti accumulati che hanno come movente il ‘Gioco D’Azzardo’, citiamo questa tragedia per sottolineare, ancora una volta, la forte presenza di questo fenomeno di dipendenza anche in Molise. Nello specifico, il Molise è in testa nelle classifiche per il più alto possesso di apparecchi per ogni abitante: 1 ogni 165 abitanti.

La città di Isernia è la prima città in Italia con la percentuale più alta di giocatori online, dati allarmanti per l’intera regione. La nostra regione si trova disarmata dinanzi a questa dipendenza in quanto, le istituzioni non si occupano di fare prevenzione, permettere terapia e riabilitazione dei soggetti dipendenti ed è qui che la Casa dei Diritti interviene: attraverso il numero verde 800.661.501, questa associazione mette a disposizione una vasta rete di professionisti offrendo uno sportello di ascolto mirato ad avere un contatto diretto con il soggetto al fine di instaurare un rapporto di fiducia e farlo sentire meno solo in questa sfida. Il Gioco d’Azzardo Patologico è un disturbo del comportamento inserito all’interno del manuale diagnostico (DSM-5) dei disturbi mentali e più nello specifico, rientra nella categoria dei disturbi del controllo e dell’impulso. Si tratta di una dipendenza patologica legata al Gioco D’Azzardo caratterizzata da un impulso irrefrenabile legato al gioco, il quale diventa per il soggetto il pensiero dominante.

Questa dipendenza colpisce su due fronti: quello psicologico e quello economico. Il soggetto dipendente dal gioco presenterà dei sintomi che rappresenteranno i primi campanelli d’allarme come Ansia, preoccupazione, azioni del tutto illegali, perdita di controllo, il gioco visto come forma di evasione dalla realtà, astinenza, assuefazione e menzogne. Il soggetto tenderà a concentrare tutte le sue energie nel gioco ricordando più le vincite che le perdite e sarà disposto a tutto pur di giocare. Sul fronte economico invece il soggetto andrà incontro a crisi finanziarie importanti causate dalla Ludopatia, spingendoli a giocare ancor di più nel tentativo disastroso di recuperare denaro.

Lo scenario finale sarà il Sovraindebitamento (situazione di crisi in cui l’individuo si trova in una situazione di squilibrio tra i debiti contratti e le risorse economiche disponibili per farvi fronte), la Casa dei Diritti offre supporto anche per aiutare ad uscirne mettendo a disposizione una rete di avvocati pronti a dare tutte le informazioni necessarie. Non sei solo, siamo qui per offrirti supporto e tenderti la mano.

Contattaci: Numero verde: 800.661.501. Email:tiascolto@lacasadeidiritti.it.