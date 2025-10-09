Luigi Miozza premiato al Quirinale con l’Eni Award 2025: eccellenza molisana nell’innovazione offshore

ROMA. L’ingegnere Luigi Miozza, originario di Santa Croce di Magliano e attualmente in forza a EniProgetti S.p.A., è stato insignito ieri del prestigioso Eni Award 2025, nel corso della cerimonia ufficiale tenutasi al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni Giuseppe Zafarana e dell’Amministratore Delegato Claudio Descalzi.

Il riconoscimento è stato conferito nella sezione “Eni for Innovation”, dedicata ai progetti più innovativi sviluppati da ricercatori e tecnici del gruppo Eni. Miozza ha ricevuto il premio per il contributo alla ricerca “Rilevazione e caratterizzazione autonoma di anomalie sottomarine: sviluppo di un sistema robotico basato su algoritmi di visione acustica intelligente per operazioni industriali offshore sostenibili”, realizzata in collaborazione con un team multidisciplinare di colleghi di Eni ed EniProgetti.

Una tecnologia al servizio della sostenibilità

Il progetto premiato propone un approccio radicalmente innovativo al monitoraggio ambientale e alla sicurezza delle operazioni industriali in mare. Il sistema robotico sviluppato è in grado di elaborare in tempo reale l’imaging acustico, grazie a algoritmi di visione intelligente, per rilevare, localizzare e caratterizzare autonomamente eventuali anomalie sottomarine. L’obiettivo è duplice: aumentare l’efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale, contribuendo alla transizione verso un’industria energetica più sostenibile.

Un premio di prestigio internazionale

Giunto alla sua diciassettesima edizione, l’Eni Award è considerato uno dei riconoscimenti scientifici più prestigiosi a livello globale nei settori dell’energia, dell’ambiente e della sostenibilità. Istituito nel 2008, il premio testimonia l’impegno di Eni nel promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica in linea con i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

La selezione dei vincitori è affidata a una Commissione Scientifica indipendente, composta da esperti di fama internazionale, tra cui sei Premi Nobel, e rappresentanti dei più avanzati istituti di ricerca mondiali. Dalla sua istituzione, il premio ha raccolto oltre 11.000 candidature da tutto il mondo.

Orgoglio molisano

Il successo di Luigi Miozza rappresenta un motivo di grande orgoglio per la comunità di Santa Croce di Magliano e per l’intero territorio molisano, che vede uno dei suoi professionisti emergere in un contesto di eccellenza scientifica e tecnologica internazionale. La sua affermazione testimonia il valore delle competenze locali e la capacità di contribuire attivamente alle sfide globali dell’energia e della sostenibilità