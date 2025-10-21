TERMOLI. Lungomare Nord, nuova mini-rotonda e pali solari: proseguono i lavori sulla ciclovia Adriatica.

Proseguono a ritmo sostenuto i cantieri aperti in diversi punti della città, con interventi che stanno trasformando progressivamente il volto urbano. Sul Lungomare Nord, all’altezza dello svincolo per Contrada Fucilieri, è attualmente in fase di realizzazione una mini-rotonda, pensata per migliorare la viabilità e la sicurezza in un tratto particolarmente trafficato.

Contestualmente, nell’ambito dei lavori connessi alla ciclovia Adriatica, sono stati installati ieri otto nuovi pali di pubblica illuminazione alimentati ad energia solare. Un intervento che punta a rendere più sicura e fruibile l’arteria costiera anche nelle ore serali, con ulteriori installazioni previste nei prossimi giorni.

«Ogni giorno, con il settore dei Lavori Pubblici e con le ditte impegnate nei vari cantieri, siamo coinvolti in un affascinante gioco di squadra per rendere più bella ed attrattiva la nostra Città, risolvendo nel contempo le diverse problematiche che man mano si presentano. Con poche risorse economiche a disposizione cerchiamo di alzare sempre più il livello delle infrastrutture cittadine», ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Miele, sottolineando l’impegno quotidiano dell’amministrazione.

L’intervento sul Lungomare Nord si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione urbana che punta su sostenibilità, sicurezza e valorizzazione del territorio, con particolare attenzione alle connessioni ciclopedonali e all’efficienza energetica.

Emanuele Bracone