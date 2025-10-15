“L’uomo non è il suo errore”: Padre Maurizio Patriciello alla casa famiglia Iktus

GUGLIONESI. Padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (NA), nella “terra dei fuochi”, noto in campo nazionale ed oltre, da sempre impegnato nella lotta contro la camorra, le sue ramificazioni e i suoi innumerevoli tentacoli. Nei giorni scorsi è stato fatto oggetto dell’invio di un proiettile chiaro avvertimento che lo vogliono sopprimere, vorrebbero spegnere la sua voce in difesa dei più poveri, abbandonati e bisognosi. Lui pur con le dovute cautele e protezioni continua il suo ministero e la sua testimonianza. Non vuole cessare d’essere una voce che denuncia in una terra avvolta e annullata dall’omertà.

Continua le sue testimonianze ovunque lo chiamano, rendendosi presente per testimoniare, annunciare, consolare, ascoltare.

Il 16 ottobre 2025 alle ore 9:30 sarà presso la Casa-famiglia: “CEC-IKTUS Lucia e Bernardo Bertolino” in C.da Chiancate 33/B comune di Guglionesi.

In questa struttura sono ospitati giovani provenienti dal mondo della carcerazione. Vite provate, molte volte ghettizzate, escluse e soprattutto giudicate senza possibilità di appello. Dentro il cuore di ogni uomo, anche in coloro che hanno commesso errori ci sono sogni, progetti, speranze, delusioni, lotte e desideri.

“L’uomo non è il suo errore” affermava don Oreste Benzi. Proprio questo sarà il tema che padre Maurizio tratterà offrendoci la sua esperienza e testimonianza. Ai ragazzi residenti in quella struttura di accoglienza si aggregheranno quelli di altre strutture analoghe. Padre Maurizio ci aiuterà a “Condannare il peccato ma ad amare il peccatore” come afferma sant’Agostino.

I detenuti, chiaramente , “hanno sbagliato, ma non sono sbagliati”. In questo Giubileo della speranza cerchiamo di ridare ai fratelli carcerati la possibilità di rinascita, di riscatto e di riabilitazione. Seminatori di speranza e non solo denuncianti del male.

Padre Maurizio ci aiuterà in queste scelte e per questi percorsi.