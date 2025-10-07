X
martedì 7 Ottobre 2025
Lutto in casa giallorossa: addio ad Antonio Colonna

TERMOLI. Lutto in casa del Termoli Calcio 1920, «ci ha lasciato l’ex segretario Antonio Colonna.

All’età di 100 anni ci ha lasciato l’ex segretario Antonio Colonna, dirigente integerrimo dei giallorossi a cavallo degli anni ‘60 e ‘80.

La società dei presidenti Nicola Cesare e Fabio Ciarrocchi, in questo momento di grande dolore, invia le più sentite condoglianze a tutti i familiari della famiglia Colonna per la scomparsa del caro Antonio.

Domenica prossima, in occasione della settima giornata di campionato che porterà il Termoli a Giulianova, i giallorossi scenderanno in campo con il lutto al braccio e sarà osservato un minuto di silenzio prima della partita».