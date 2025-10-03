Maltempo nel basso Molise: alberi caduti, mareggiate e collegamenti marittimi interrotti

TERMOLI. Il maltempo sta mettendo a dura prova il basso Molise. Raffiche di vento molto forti, mare agitato e precipitazioni sparse hanno colpito nella notte la costa e l’entroterra, causando danni e momenti di paura.

A Termoli le conseguenze più evidenti. Anche oggi, 3 ottobre 2025, la compagnia NLG – Navigazione Libera del Golfo ha comunicato la cancellazione dei collegamenti da e per le Isole Tremiti a causa delle condizioni meteo avverse.

In città il vento ha spezzato numerosi rami e provocato danni a cartelli stradali, tettoie e arredi urbani. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco, intervenuti in varie zone per liberare strade e marciapiedi e mettere in sicurezza le aree più colpite.

A Petacciato, nella periferia sud di via Pirandello, il vento ha tranciato di netto una grande quercia, che è crollata sulla carreggiata a pochi metri dalle abitazioni. Per fortuna nessun ferito, ma grande spavento tra i residenti.

Secondo l’avviso della Protezione Civile e le previsioni meteo aggiornate, per la giornata di oggi sono attesi venti forti con rinforzi di burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo la costa adriatica.

Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15–16°C, con cielo nuvoloso e locali schiarite. Nel corso delle prossime ore i venti sono attesi in graduale attenuazione, ma la raccomandazione resta quella di prestare massima prudenza negli spostamenti ed evitare soste in prossimità di alberi, impalcature o cartelloni pubblicitari.