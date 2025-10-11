Medico d’altri tempi: addio al dottor Pasquale Larciprete

TERMOLI. Addio al dottor Pasquale Larciprete.

A Termoli se ne va uno degli ultimi simboli della medicina di famiglia d’altri tempi. Quando la figura del “medico condotto” non era soltanto un professionista, ma un punto di riferimento, una presenza costante, un amico per ogni paziente.

Allora Termoli era una cittadina più piccola, raccolta intorno al Borgo Vecchio e a pochi quartieri oltre la ferrovia. Eppure, medici come il dottor Pasquale Larciprete riuscivano a essere ovunque: pediatri, internisti, chirurghi, cardiologi, ortopedici e, all’occorrenza, persino dentisti. Erano medici nel senso più pieno e nobile del termine.

Chi scrive ha avuto il piacere e l’onore di conoscerlo personalmente, durante gli anni di lavoro presso la farmacia del dottor Troilo, in piazza Monumento, tra il 1976 e il 1979. Ricordo perfettamente la sua gentilezza, la disponibilità, la calma con cui sapeva ascoltare ogni persona che si rivolgeva a lui. Era un uomo prima ancora che un medico, sempre pronto a dare sollievo e vicinanza, con lo stesso sorriso sia ai bambini che agli adulti.

Le sue ricette erano un piccolo capolavoro di chiarezza — calligrafia ordinata, comprensibile, molto più di quella di tanti altri colleghi — e, nei lunghi inverni di febbri e raffreddori, sapeva sempre consigliare i rimedi più efficaci. Pazienti da tutto il circondario si rivolgevano a lui con fiducia, perché il nome del dottor Larciprete era sinonimo di competenza, umanità e sicurezza.

Nel corso della sua vita, ha affrontato con grande dignità e coraggio anche le difficoltà che il destino gli ha posto davanti, sempre con il sostegno della sua amata famiglia.

Con la sua scomparsa, Termoli perde non solo un grande medico, ma soprattutto una persona perbene, un uomo d’altri tempi, capace di lasciare un segno profondo nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto.

Termolionline esprime le più sentite e partecipate condoglianze alla famiglia del dottor Larciprete.

I funerali si terranno oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 11 presso la chiesa di San Timoteo.

Michele Trombetta