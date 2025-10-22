Mensa scolastica, il Comune vuole “vederci chiaro” sull’appalto con Cir Food

TERMOLI. La direzione è chiara: verificare ogni contratto di appalto esterno (o project financing) in essere al Comune di Termoli. La Giunta Balice autorizza perizia tecnica sul contratto mensa scolastica: si valuta il riequilibrio del Pef

Con deliberazione n.219 del 14 ottobre 2025, la Giunta Comunale di Termoli ha approvato l’acquisizione di una perizia tecnica esterna per analizzare le ipotesi di riequilibrio del Piano Economico Finanziario (Pef) relativo al contratto di concessione stipulato nel 2017 con la società Termoli Food r.l., incaricata della progettazione, costruzione e gestione del centro pasti per la refezione scolastica.

La seduta, presieduta dal sindaco Balice, ha preso atto della complessità giuridico-economica emersa in seguito alla richiesta di revisione del Pef da parte della società contraente. Tale richiesta, formalizzata con nota prot. n. 38606 del 19 giugno 2025, è stata oggetto di osservazioni e contradeduzioni tra le parti, culminando nella necessità di un’analisi specialistica indipendente.

Il contratto originario, rep. n.1997 del 24 maggio 2017, prevede una concessione di durata diciotto anni per un importo complessivo di oltre 22 milioni di euro. L’accordo include la progettazione e realizzazione del Nuovo Centro Pasti, la gestione transitoria e la successiva conduzione e manutenzione del servizio, con utilizzo delle cucine comunali concesse in comodato d’uso gratuito. Il Pef asseverato, allegato alla convenzione, costituisce il riferimento economico-finanziario per la sostenibilità dell’intera operazione.

Alla luce delle criticità emerse e dell’assenza di competenze interne specifiche, l’Ente ha deliberato di affidare l’incarico ad un professionista esterno esperto in materia economico-finanziaria, con l’obiettivo di valutare le ipotesi di riequilibrio proposte e le eventuali implicazioni di una risoluzione contrattuale.



La decisione rappresenta un passaggio cruciale nella gestione del servizio mensa scolastica, con l’obiettivo di garantire trasparenza, sostenibilità e continuità nell’erogazione di un servizio essenziale per la comunità scolastica termolese. L’esito della perizia potrà orientare le future determinazioni dell’Ente, anche in vista di eventuali modifiche contrattuali o azioni di tutela dell’interesse pubblico.

Emanuele Bracone