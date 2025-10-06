Meteo: torna l’anticiclone, inizia l’ottobrata

TERMOLI. Dopo un weekend dal sapore quasi invernale, caratterizzato da piogge diffuse, venti forti e un brusco calo delle temperature, l’Italia si prepara a un improvviso cambio di scenario. L’ondata di maltempo, che ha interessato gran parte della Penisola tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, sta per lasciare spazio a una fase decisamente più stabile e mite: secondo gli esperti, è in arrivo la classica “ottobrata”, sinonimo di sole, clima gradevole e massime in aumento.

A confermarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, che spiega come la situazione meteorologica sia in rapido miglioramento

“Dopo il passaggio molto instabile e ventoso di una perturbazione nordatlantica che ha attraversato l’Italia nella giornata di domenica 5 ottobre, ora la pressione è in deciso aumento”. Secondo Sanò, nei prossimi giorni l’anticiclone tornerà a dominare la scena atmosferica, riportando condizioni tipicamente autunnali ma con tratti quasi estivi.

“Arriverà la tipica ottobrata, ovvero un periodo più stabile e anche più mite dovuto all’espansione dell’anticiclone. I prossimi giorni trascorreranno all’insegna di un tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte delle regioni. Soltanto sul versante adriatico meridionale, dove soffieranno ancora forti venti da nord, potranno verificarsi delle veloci precipitazioni”. Il ritorno del sole sarà accompagnato da un deciso aumento delle temperature, che metterà temporaneamente da parte il freddo dei giorni scorsi.

“Con l’arrivo dell’anticiclone e di un maggior soleggiamento, i valori termici massimi saliranno fino a superare i 20-22°C. Successivamente – aggiunge Sanò – si potranno toccare addirittura i 24-25°C”. La fase di stabilità, secondo le previsioni, dovrebbe accompagnarci per gran parte della settimana.