Molise e Albania più vicine: il Presidente Begaj tra comunità e storia locale

PORTOCANNONE-CAMPOMARINO. C’è grande attesa per la visita del Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, in Molise sabato 18 e domenica 19 ottobre, tra incontri con le comunità locali e celebrazione delle tradizioni arbëreshe.

La prima tappa sarà Portocannone, sabato 18 ottobre, con un programma ricco di iniziative in Piazza Skanderbeg a partire dalle ore 10:00: saluto alla cittadinanza e omaggio alla comunità albanese, recitazione di un componimento in lingua arbëreshe a cura dello Sportello linguistico, e momenti di musica e danza tradizionale arbëreshe proposti dai ragazzi dell’istituto comprensivo. J. Dewey. Durante la giornata verranno inaugurate la mostra “Dalla scultura alle forme del colore”, dedicata all’arte di Ibrahim Kodra, e la nuova collocazione della scultura “La pietra della vita”.

Domenica 19 ottobre, il Presidente si sposterà a Campomarino, dove sarà accolto alle ore 09:00 presso Palazzo Norante dalle istituzioni locali. È previsto lo scambio dei doni con il sindaco V. Norante, una breve visita del palazzo, seguita dalla visita al Borgo Dipinto e alla Chiesa Madre di Santa Maria a Mare alle 09:45, e ai Campi di Volo degli Alleati Americani alle 10:35. La mattinata si concluderà con un buffet in onore del Presidente alle 12:15.

Due giornate di incontri, storia e cultura che rafforzano i legami tra l’Albania e le comunità arbëreshe del Molise, celebrando tradizioni, arte e memoria storica.