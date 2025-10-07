Muraglione del borgo, il Comune chiede conto alla Regione dei lavori di messa in sicurezza

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha disposto l’affidamento diretto e l’impegno di spesa per un intervento urgente di messa in sicurezza nell’area portuale cittadina, a seguito del cedimento strutturale di un tratto murario che da tempo compromette la pubblica incolumità e l’accessibilità della zona.

L’area, che era stata formalmente interdetta al pubblico dal 2023, fino a poche settimane fa, è oggetto di plurime richieste di intervento inoltrate alla Regione Molise, competente per il ripristino dell’infrastruttura, ma rimaste prive di riscontro operativo e finanziario. In ragione della persistente inerzia regionale e dei richiami formali pervenuti dalla Prefettura, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire in via sostitutiva, affidando i lavori alla società GR Service srls, con sede in Termoli, che ha garantito tempi rapidi di esecuzione e il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza per lo smaltimento dei materiali di risulta.

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 79.692,67 euro, ritenuto congruo e conforme ai requisiti previsti.

Il finanziamento è imputato agli interventi di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, finanziati da oneri e sanzioni.

L’intervento, ritenuto strategico per la sicurezza, il decoro urbano e l’economia turistica della città, include il ripristino strutturale del muro e lo smaltimento dei materiali di risulta.

A conclusione dei lavori, il Comune provvederà a trasmettere alla Regione Molise tutta la documentazione necessaria per richiedere il rimborso integrale della spesa sostenuta.