TERMOLI. Commenti diversi alla manifestazione di sabato scorso, ma gli organizzatori dell’iniziativa del gruppo “Palestina Libera” non si sentono eroi e vogliono precisarlo: «Non esistono eroi ma cittadini e cittadine consapevoli. Quello che è accaduto sabato è stato molto bello sia per la partecipazione che per la forza dei valori portati in corteo. Tante persone unite nel segno della solidarietà, dei diritti, della pace e della dignità umana.

Il successo dell’iniziativa non è un gesto eccezionale, ma è il risultato di un processo di convergenza della società civile molisana.

Non abbiamo bisogno di eroi ma di continuare ad unire la cittadinanza, proseguendo l’impegno per la giustizia del popolo palestinese e per fermare la follia del riarmo in Italia come in Europa».