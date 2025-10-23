Nuovi incentivi per la mobilità elettrica: al via le domande online

TERMOLI. A partire da ieri mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 12 è disponibile la piattaforma online per l’invio delle richieste destinate a cittadini e microimprese interessati alla sostituzione dei propri veicoli privati o commerciali leggeri con modelli elettrici.

L’iniziativa, sostenuta con fondi europei nell’ambito del PNRR, si inserisce tra le azioni volte a promuovere la mobilità sostenibile e a ridurre le emissioni inquinanti, in sinergia con gli investimenti dedicati alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica.

Per semplificare la procedura di compilazione e garantire uniformità nelle domande, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha realizzato una serie di video tutorial dedicati, che illustrano passo dopo passo l’accesso alla piattaforma e le modalità operative per completare la richiesta, differenziati in base alla categoria di beneficiario.

Le microimprese potranno inoltre consultare direttamente, tramite un apposito collegamento, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), utile per controllare in tempo reale il plafond disponibile ai fini dell’applicazione del regime “de minimis”, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa europea.

Aggiornamenti, indicazioni pratiche e materiali informativi saranno resi noti attraverso i canali ufficiali del Ministero.

AZ