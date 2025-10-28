Nuovi rappresentanti d’istituto e Consulta provinciale all’Alfano-Perrotta

TERMOLI. Dopo settimane di mobilitazioni e manifestazioni in sostegno a Gaza, gli studenti dell’Istituto Alfano-Perrotta hanno dimostrato che l’impegno civile riguarda soprattutto la partecipazione alla vita scolastica. Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti d’istituto e della Consulta Provinciale, con una buona affluenza e grande entusiasmo.

Rappresentanti d’Istituto

Luca Cannarsa – 4^B LS: 395 voti

– 4^B LS: Aurora Senese – 4^C LC: 215 voti

– 4^C LC: Michele Rinaldi – 5^A LS: 178 voti

– 5^A LS: Marianna Fasciolla – 5^A LC: 166 voti

Consulta Provinciale

Edward Kijak – 5^A LC: 259 voti

– 5^A LC: Michele Rinaldi – 5^A LS: 244 voti

I nuovi rappresentanti avranno il compito di rappresentare la voce degli studenti, promuovere iniziative e partecipare attivamente alle decisioni della scuola.

Queste elezioni mostrano come gli studenti dell’Alfano-Perrotta siano capaci di conciliare impegno civico e vita scolastica, mettendo in pratica valori di responsabilità, partecipazione e cittadinanza attiva.

Alberta Zulli