Nuovi stalli di sosta in diverse zone della città e limiti di velocità vicino le scuole

TERMOLI. Con l’ordinanza n. 328 del 7 ottobre 2025, il Comune di Termoli interviene sulla viabilità urbana con l’istituzione di nuovi stalli di sosta e attraversamenti pedonali in diversi punti strategici del territorio. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore III – Gestione e Governo del Territorio, Gianfranco Bove, nasce dalla necessità di regolamentare la sosta nei pressi di plessi scolastici e arterie cittadine soggette a frequenti fermate abusive e congestioni veicolari, soprattutto nelle ore di punta.

In particolare, su viale Santa Maria degli Angeli, nel tratto compreso tra via dei Platani e via degli Oleandri, nei pressi dell’istituto “Achille Pace”, verranno istituiti nuovi stalli di sosta liberi e introdotto il limite di velocità di 30 km/h. Interventi analoghi sono previsti su via del Mare, tra via Foce dell’Angelo e via Cristoforo Colombo (sottopasso ferroviario), dove sarà realizzato anche un attraversamento pedonale.

Su via A. Vespucci, nel tratto tra l’ex hotel Modenese e il ponte sul torrente Sinarca, l’ordinanza dispone due attraversamenti pedonali, nuovi stalli di sosta liberi e uno spazio riservato ai veicoli al servizio di persone con disabilità. Su via Firenze, tra via Bari e via Sorrento, nei pressi dell’istituto Ettore Majorana, saranno introdotti nuovi stalli e il limite di velocità a 30 km/h. Infine, su viale Trieste, all’altezza dell’Istituto Alfano, verranno realizzati stalli riservati a ciclomotori e motocicli, con prescrizione di conduzione a mano e motore spento.

L’ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della segnaletica prevista dal Codice della Strada.