Orientamento: concluso il tour tra gli studenti molisani

TERMOLI. Si è concluso con successo il tour del Truck dell’Orientamento, iniziativa promossa dall’assessorato regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro e patrocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del progetto Orientamoli. L’obiettivo: offrire agli studenti molisani strumenti concreti per affrontare con consapevolezza le scelte post-diploma.

Il Truck ha fatto tappa nelle tre principali città del Molise—Campobasso, Isernia e Termoli—mentre il Van dell’Orientamento ha raggiunto i comuni più piccoli, garantendo una copertura capillare su tutto il territorio. In totale, sono stati coinvolti oltre 2.600 studenti delle classi quinte degli istituti superiori, che hanno partecipato a laboratori, simulazioni e momenti di confronto con esperti e docenti.

Tecnologia e ascolto al centro del progetto

Tra le novità più apprezzate, l’introduzione di due strumenti digitali innovativi:

Sorprendo: piattaforma interattiva che aiuta gli studenti a scoprire le professioni più in linea con le proprie aspirazioni e competenze, suggerendo percorsi formativi coerenti.

Orientasmart: software che raccoglie l’intera offerta formativa universitaria, ITS e post-diploma a livello nazionale, facilitando scelte personalizzate e informate.

“Con il Truck e il Van dell’Orientamento abbiamo portato informazione, ascolto e innovazione direttamente tra i ragazzi, in ogni angolo del Molise,” ha dichiarato il consigliere regionale con delega all’Istruzione Roberto Di Baggio. “Grazie a strumenti come Sorprendo e Orientasmart, i nostri studenti possono orientarsi in modo moderno e mirato. L’entusiasmo registrato dimostra che stiamo costruendo un modello che mette davvero i giovani al centro.”

Prossima tappa: Salone dell’Orientamento a Isernia

Il progetto Orientamoli proseguirà con il Salone dell’Orientamento, in programma il 18, 19 e 20 novembre presso l’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia. L’evento offrirà ulteriori occasioni di confronto, approfondimento e orientamento per studenti, famiglie e docenti.

EB