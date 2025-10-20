Orlando: «Sulla svolta dell’arte contemporanea termolese riconosciamo i meriti all’ex sindaco Sbrocca»

TERMOLI. Il consigliere comunale di opposizione Mario Orlando (Voglia di Termoli) era presente nella sala consiliare di venerdì scorso, 17 ottobre, quando si stava per svelare la vincitrice del bando per Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027, sfumata in dirittura d’arrivo, a vantaggio di Alba. Tuttavia, nonostante l’esponente di minoranza ribadisca «Orgoglio per Termoli e il suo patrimonio culturale», si toglie un sassolino dalla scarpa. «Desidero congratularmi con il sindaco Balice e tutta l’amministrazione per il significativo risultato ottenuto nel concorso nazionale per il titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027.

Raggiungere la fase finale di questo prestigioso premio rappresenta un traguardo importante che, senza dubbio, contribuirà a far crescere Termoli dal punto di vista del turismo culturale. In questa occasione, è stato giusto ricordare l’onorevole Girolamo La Penna per aver gettato le basi per il riconoscimento della nostra città come un centro di eccellenza culturale.

Tuttavia, credo sarebbe stato altrettanto doveroso riconoscere il merito anche all’ex sindaco Angelo Sbrocca e all’amministrazione di centro sinistra, per aver avuto la lungimiranza di creare il Museo di Arte Contemporanea di Termoli (Macte). Per anni, il patrimonio artistico di Termoli è stato custodito nel sottoscala della scuola Schweitzer e grazie all’iniziativa dell’amministrazione Sbrocca è stato possibile valorizzarlo e renderlo accessibile a tutti, nonostante la dura opposizione portata avanti dal Movimento Cinque Stelle e da alcuni esponenti del centro destra. Colgo anche l’occasione per esprimere un sincero ringraziamento al dottor Paolo De Matteis Larivera, che ha svolto un ruolo fondamentale nella nascita del Macte.

La sua visione ha reso possibile un progetto che offre ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di immergersi nell’arte contemporanea. Spero che l’amministrazione di Termoli continui a promuovere altre iniziative artistiche e culturali, affinché la nostra città possa prosperare come fulcro di creatività e innovazione».