Ospedale San Timoteo: sei i candidati per la direzione sanitaria dei prossimi 5 anni

TERMOLI. Stabilità nelle funzioni direttive della sanità pubblica e della rete ospedaliera, è questo uno degli obiettivi che caratterizzano questa fase di gestione amministrativa in Molise.

Tra gli incarichi da ‘stabilizzare’, con incarico quinquennale, non ci sono solo i reparti, ma anche le stesse direzioni dei plessi, come per l’ospedale San Timoteo di Termoli, attualmente ricoperto dal dottor Pierpaolo Oriente, che è in lizza anche per il bando in corso.

Con le deliberazioni n. 1308 e n. 1309 del 13 ottobre 2025, l’Asrem ha formalizzato due passaggi fondamentali nell’ambito dell’avviso pubblico finalizzato al conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa – direzione medica presso il plesso ospedaliero di Termoli, già indetto con provvedimento n. 1620 del 30 novembre 2024.

La deliberazione n. 1308, a firma del Direttore Generale dr. Giovanni Di Santo, prende atto delle sei istanze di partecipazione pervenute entro il termine previsto del 30 gennaio 2025, ammettendo tutti i candidati alla fase successiva. I nominativi ammessi sono: Lara Costanzi, Reimondo Petrocelli, Pierpaolo Oriente, Francesca Tana, Giulio Mascolo e Ciriaco Alfonso Consolante. La verifica ha confermato il possesso dei requisiti previsti dall’avviso e dal Dpr 484/1997, tra cui l’anzianità di servizio e la specializzazione nella disciplina o equipollente.

Con la deliberazione n. 1309, sempre del 13 ottobre, l’Asrem ha proceduto alla costituzione ufficiale della commissione esaminatrice, composta dal direttore sanitario Bruno Carabellese, e da tre direttori di struttura complessa sorteggiati da elenchi regionali: Pietro Altieri (Asl Benevento), Vincenzo De Paola (Asl Salerno–Sapri) e Mario Fabi (Asl Frosinone–Cassino).

Sono stati inoltre nominati tre componenti supplenti: Pasquale Di Guida (San Pio Benevento), Antonella Foglia (Asl Caserta) e Stefania D’Auria (Fondazione Pascale di Napoli).

Emanuele Bracone