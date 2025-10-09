Ottobrata in arrivo: sole e cielo sereno per il weekend

TERMOLI. Un fine settimana “primaverile” attende la regione, all’insegna del sole e del bel tempo.

Le previsioni meteo indicano cieli sereni o poco nuvolosi fino a domenica, con temperature miti che renderanno ideale trascorrere qualche ora all’aria aperta. Perfetto per una passeggiata, una gita fuori porta o anche solo per godersi qualche momento di relax all’aperto prima dell’arrivo dei climi più freschi.

Giovedì 9 ottobre, le massime toccheranno i 21°C, con venti deboli da nord-est e un clima stabile che accompagnerà l’inizio del fine settimana. Venerdì 10 e sabato 11 ottobre il sole continuerà a dominare il cielo, garantendo giornate luminose e temperature gradevoli, mentre domenica 12 ottobre si attendono nuvole alte, ma senza rischio di precipitazioni significative.

Il contesto meteorologico favorirà attività all’aperto e momenti di socialità, dal passeggio nelle campagne ai brevi trekking, fino a un caffè al sole sul Lungomare. Insomma, un’autentica “ottobrata” da vivere appieno, con giornate di luce e tepore che ricordano quasi la primavera.