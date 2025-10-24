Pace e inclusione, “marcia” della Bernacchia-Schweitzer



TERMOLI. Un appuntamento che unisce educazione, comunità e valori condivisi: domenica 26 ottobre 2025, alle ore 10, l’Istituto Comprensivo “Bernacchia-Schweitzer” organizza l’iniziativa “La Scuola Che Cammina ‘Insieme’”, una camminata cittadina aperta a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia dell’Istituto e alle loro famiglie. L’evento, promosso in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), si propone come un momento di condivisione, inclusione e crescita collettiva.

Il ritrovo è fissato “sotto al castello”, punto simbolico e suggestivo che segnerà l’inizio di un percorso urbano pensato per camminare insieme, educare e costruire relazioni. Durante la marcia, saranno esposti i messaggi di pace realizzati dai bambini, con il tema “La pace vista con gli occhi dei bambini”: un’esposizione diffusa che accompagnerà i partecipanti lungo il tragitto, trasformando la città in un laboratorio a cielo aperto di pensieri, sogni e speranze.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e comunità, promuovendo l’inclusione attraverso un gesto semplice ma potente: camminare insieme. “La Scuola Che Cammina ‘Insieme’” non è solo un evento, ma un invito a costruire ponti tra generazioni, culture e sensibilità, partendo dai più piccoli e coinvolgendo l’intero tessuto sociale

Colori, disegni e parole dei bambini saranno protagonisti di una mattinata che vuole lasciare il segno, ricordando che l’educazione alla pace e al rispetto comincia dai primi passi. L’Istituto Bernacchia-Schweitzer rinnova così il suo impegno per una scuola aperta, inclusiva e attiva nel territorio, capace di dialogare con le famiglie e con la città.