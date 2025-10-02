TERMOLI. Palestina libera: voci, bandiere e mobilitazione cittadina contro il genocidio.

Un grido potente ha attraversato le strade di Termoli nel tardo pomeriggio di mercoledì 1° ottobre: “Palestina libera”. A diffonderlo, un’auto con megafono e bandiera palestinese, che ha anticipato il presidio cittadino in piazza Monumento, dove si sono radunate decine di persone per manifestare contro il genocidio in corso a Gaza e in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, abbordata nella notte dalle forze israeliane.



A seguire, alle ore 21, ci sarà davanti all’ospedale San Timoteo il momento di adesione al #digiunoGaza, promosso a livello nazionale.

Il presidio ha lanciato un appello chiaro: aderire allo sciopero nazionale e continuare a far sentire la propria voce. “Solo insieme possiamo fermare il genocidio e costruire una coscienza collettiva”, hanno ribadito i promotori.