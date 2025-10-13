Parcheggi mancanti a Larino, la minoranza: «Promesse a vuoto»

LARINO. Nella città frentana c’è carenza di parcheggi e l’opposizione incalza: “Che fine hanno fatto le promesse?”

«Durante l’ultima campagna elettorale, tra i cavalli di battaglia dell’amministrazione Puchetti c’era, per la sezione Opere Pubbliche, la creazione di ben due parcheggi.

“Realizzeremo due parcheggi, uno nell’area retrostante il vecchio carcere, uno dove sorgeva il Liceo D’Ovidio in via Novelli”, si leggeva nel riepilogo della ricca campagna propagandistica», sottolinea il gruppo consiliare “Insieme per Larino”.

«Ed è proprio via Novelli che fa registrare i disagi maggiori in fatto di parcheggi, vista la presenza della scuola elementare. Da quando è in corso il cantiere per la costruzione dell’asilo nido, la situazione, già precaria, è peggiorata, perché si sono persi anche i parcheggi interni riservati a collaboratori e personale docente, così, negli orari di entrata e uscita, soprattutto nella fascia pomeridiana, le macchine vengono parcheggiate lungo il marciapiede, e a volte anche in doppia fila di fronte alla scuola. E non è certo colpa dei genitori o degli accompagnatori, visto che non ci sono alternative, se non quella di parcheggiare proprio nell’area degradata dell’ex liceo, tra erbacce e immondizia varia, dove qualcuno, purtroppo, è costretto a parcheggiare se non ha il tempo di arrivare molto in anticipo per trovare un posto quantomeno migliore.

Oltre ai disagi dovuti alla congestione del traffico, e a quelli che si creano per i residenti, si mette a rischio anche la sicurezza, dato che quel tratto di strada ricade proprio su una statale.

La realizzazione del parcheggio nel sito dell’ex liceo è una questione che l’amministrazione di maggioranza si trascina dal primo mandato, quando proprio l’opposizione, in un’ottica di collaborazione, propose di riqualificare quell’area anche adibendola a parcheggio utile per la scuola e per le grandi manifestazioni che si svolgono nel centro storico. Proposta valutata, ripresa e utilizzata in campagna elettorale dall’attuale amministrazione Puchetti, ma mai attuata.

Si ricorda che quel sito necessita di un intervento urgente anche per le condizioni del muro di cinta interessato da gravi problemi di cedimento, insistente su un marciapiede, altrettanto disastrato, utilizzato per raggiungere la scuola e il vicino centro storico. E certo non bastano due transenne a evitare il pericolo di crollo! Eppure, per quest’ultimo aspetto, sempre nel programma elettorale, si leggeva: “L’attenzione alle esigenze e alla sicurezza dei pedoni dovrà essere una costante anche nei prossimi cinque anni. […] È inoltre già in programma il rifacimento dei marciapiedi di via Novelli (70.000 euro) […]”.

Più volte, durante il primo mandato e ancora in quello in corso, il gruppo di minoranza ha sollevato la questione sicurezza e rimarcato l’utilità di riqualificare il sito dell’ex liceo per una questione di decoro urbano – ricordando il grave incendio che qualche estate fa ha interessato la fitta vegetazione proprio in quell’area –, riconvertendolo in qualcosa di funzionale per la comunità, come supporto alla vicina scuola e agli eventi che annualmente interessano il centro storico, in primis la festa patronale.

Alla luce di quanto detto, il gruppo di minoranza chiede delucidazioni in merito, sperando di ottenere una risposta dall’amministrazione di maggioranza che dovrebbe già essere in possesso di un progetto di riqualificazione, visto il lungo lasso di tempo ormai trascorso, da realizzare, ci si augura, reperendo fondi pubblici per non gravare sulle casse comunali, quindi, sui cittadini».