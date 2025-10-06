Parco del Gargano e Guardia di Finanza insieme per l’are marina protetta delle Tremiti

TERMOLI. Venerdì 3 ottobre, presso la caserma della Guardia di finanza di Termoli, è stato siglato un accordo tra l’Ente Parco Nazionale del Gargano, gestore dell’Area Marina Protetta delle isole Tremiti, e il Reparto Operativo Aeronavale.

L’accordo mira a rafforzare la collaborazione e il supporto reciproco per la vigilanza e conservazione dell’area marina protetta delle isole Diomedee, attraverso la presenza di un presidio della Guardia di Finanza volto alla prevenzione e repressione delle attività illecite, ma anche alla promozione della cultura del rispetto e della conservazione del meraviglioso ambiente marino dell’arcipelago.

Il protocollo prevede una intensificazione dei servizi di sorveglianza e controllo del mare assicurati dalle unità navali del Corpo, soprattutto durante i mesi estivi, a tutela dell’economia sana, dei fruitori del mare e della Zona di Tutela del Mare delle isole Tremitesi.

In questa ottica di collaborazione, l’Ente Parco fornirà un supporto logistico e l’accordo prevede anche uno scambio didattico e formativo allo scopo di:

Individuare e consolidare le procedure operative per incrementare l’efficacia delle azioni poste in essere;

per incrementare l’efficacia delle azioni poste in essere; Garantire un coordinamento sulle azioni da intraprendere per una corretta attuazione dei programmi.

L’intesa, oltre a confermare il ruolo della Guardia di Finanza come unica Forza di polizia in mare per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, ne sottolinea anche la funzione di concorrere nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino.