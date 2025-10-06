Parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale

TERMOLI. Il Molise si prepara a fronteggiarei virus influenzali e il Covid-19, tipici della stagione più fredda, con l’avvio della campagna vaccinale antinfluenzale a partire dal 13 ottobre.

L’iniziativa, come tutti gli anni, mira a garantire una protezione efficace contro l’influenza stagionale, malattia che contrariamente a quanto si potrebbe pensare non è assolutamente banale, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli ultra 60enni, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e le persone affette da patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze, nonché i loro familiari e contatti stretti, gli ospiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

La vaccinazione permette di evitare che le persone debbano ricorrere alle cure urgenti in pronto soccorso quindi ridurre i ricoveri ospedalieri legati alle complicanze date da Covid-19 e influenza.

La vaccinazione è inoltre raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente a chi lavora in settori strategici come la sanità, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, altre categorie socialmente utili e ai lavoratori a contatto con animali. Oltre alla vaccinazione, è opportuno mettere in atto misure di protezione personali: lavarsi spesso le mani, coprire naso e bocca quando si tossisce o starnutisce, evitare di toccarsi il viso con mani sporche e rimanere a casa se malati.

Il vaccino anti-influenzale è somministrato in una sola dose, due a distanza di un mese per i bambini al di sotto dei 9 anni che non siano mai stati vaccinati, con una iniezione intramuscolo sul braccio, ma per i più piccoli è disponibile anche lo spray nasale.

Anche la vaccinazione anti-Covid-19 ed antipneunococcica rappresentano una grande opportunità per prevenire infezioni che restano ancora presenti e possono presentare complicanze gravi; per il Covid 19 è prevista la somministrazione gratuita di vaccini aggiornati alle ultime varianti contemporaneamente alla vaccinazione antinfluenzale.

Per facilitare l’accesso della popolazione alla vaccinazione saranno programmati “Open Day” regionali nei mesi di novembre e dicembre a cura dei Centri vaccinali dell’ASReM.

Dove è possibile vaccinarsi?

• dal proprio Medico di Medicina Generale

• dal Pediatra di famiglia

presso le Farmacie aderenti alla campagna vaccinale

aderenti alla campagna vaccinale • nelle strutture e residenze per disabili e anziani.

• nei Centri vaccinali del Dipartimento di Prevenzione:

Campobasso Piazza della Repubblica 14 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Isernia Largo Cappuccini 1 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Termoli Via del Molinello 1 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Negli altri ambulatori vaccinali territoriali è possibile vaccinarsi nei seguenti orari:

Agnone Via Marconi, 22 tutti i lunedi 12.00 – 13.30 Bojano Via Colle Bellavista tutti i lunedi 12.00 – 13.30 Frosolone Località S. Anna tutti i giovedi 12.00 – 13.30 Larino Via Marra 1 tutti i martedi 12.00 – 13.30 Riccia Viale Pietro Sedati 2 tutti i mercoledì 12.00 – 13.30 Trivento Via Acquasantianni tutti i giovedi 12.00 – 13.30 Venafro Via Colonia Giulia tutti i lunedi, mercoledì e venerdi 12.00 – 13.30

Tutti i cittadini molisani potranno vaccinarsi gratuitamente e con accesso libero (senza prenotazione) contro l’influenza, il COVID-19, lo Pneumococco.

Inoltre, per dare la possibilità ai soggetti disabili, allettati o fragili intrasportabili, residenti o domiciliati nella Regione Molise, di poter effettuare la vaccinazione a domicilio, i caregivers possono inviare una richiesta all’indirizzo mail “dipartimentounicoprevenzione@asrem.molise.it “, specificando il tipo di vaccinazione richiesta (antinfluenzale, antiCovid-19, antipneumococcica), i dati anagrafici, l’indirizzo ed il recapito telefonico, a cui saranno chiamati per pianificare la vaccinoprofilassi.

Vaccinarsi è una scelta di responsabilità verso se stessi, ma anche verso gli altri; comprendere l’importanza delle vaccinazioni può salvare noi e chi ci sta a cuore!