Parte l’Ottobre Rosa: consultori aperti per tutte le donne

TERMOLI. Ottobre si conferma il mese della prevenzione femminile anche in Molise. L’Asrem aderisce all’“Ottobre Rosa” con un calendario di giornate dedicate allo screening gratuito della cervice uterina, rivolto a tutte le donne molisane tra i 25 e i 29 anni (ogni 3 anni) e tra i 25 e i 64 anni (ogni 5 anni, se negative al precedente controllo).

Le prestazioni saranno garantite nei consultori familiari e poliambulatori dell’intera regione, con aperture straordinarie e nuove sedi attivate per favorire la partecipazione.

Termoli: tutti i martedì dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 17.00; tutti i venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Prenotazioni allo 0875 717888 (9.00-12.30).

Campobasso: tutti i lunedì del mese dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00; tutti i giovedì dalle 8.30 alle 12.30. Prenotazioni al numero 0874 409001, dalle 9.00 alle 12.00.

Bojano: tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30. Prenotazioni il martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 allo 0874 752340.

Riccia: tutti i lunedì dalle 10.30 alle 13.30. Prenotazioni il lunedì dalle 11.00 alle 13.30 allo 0874 714312.

Agnone: lunedì 20 e 27 ottobre dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 16.30. Prenotazioni al consultorio di Campobasso allo 0874 409001, specificando per Agnone.

Trivento: prenotazioni al consultorio di Campobasso allo 0874 409001 (9.00-12.00), specificando per Trivento.

Poliambulatorio di S. Elia (Campobasso): apertura straordinaria lunedì 20 e 27 ottobre dalle 9.00 alle 14.00. Prenotazioni allo 0874 409001, specificando per S. Elia.

Casa della Salute di Frosolone: apertura straordinaria martedì 21 e 28 ottobre dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 16.30. Prenotazioni allo 0874 409001, specificando per Frosolone.

Larino:

– Mattina: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 28 ottobre dalle 9.00 alle 12.30, prenotazioni allo 0874 827328.

– Pomeriggio: 2 e 9 ottobre dalle 15.00 alle 17.00, prenotazioni allo 0874 827329.

Venafro: tutti i mercoledì del mese dalle 8.30 alle 12.00. Prenotazioni allo 0865 907851 (9.00-14.00).

L’Asrem invita tutte le donne ad aderire, ricordando che la diagnosi precoce è lo strumento più efficace per prevenire e contrastare il tumore alla cervice uterina.