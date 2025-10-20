Pd e Guglionesi progressista: «È urgente uno sportello antiviolenza»

GUGLIONESI. Il circolo del Partito democratico e Guglionesi Progressista, insieme al consigliere comunale Giuseppe Aristotile, hanno presentato una mozione urgente per istituire a Guglionesi uno sportello antiviolenza: un punto di primo ascolto e orientamento, dedicato alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza di genere, fisica, psicologica, economica e sessuale.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la violenza di genere non è un problema lontano, ma una realtà concreta che riguarda anche le piccole comunità. In contesti ristretti come Guglionesi, la paura e la carenza di servizi specializzati rendono fondamentale creare uno spazio sicuro e professionale, in grado di offrire supporto concreto alle vittime.

Il consigliere Giuseppe Aristotile sottolinea: «Questo sportello rappresenta un impegno reale e urgente per tutelare la dignità di chi subisce violenza. Non si tratta solo di ascoltare, ma di costruire percorsi di autonomia e favorire la ricostruzione della propria vita. La nostra comunità deve fare un passo avanti per diventare un luogo di rispetto e tutela, dove la violenza non ha spazio».

Annamaria Becci, segretaria del circolo Pd, aggiunge: «La violenza di genere colpisce profondamente corpo, mente e anima. Lo sportello antiviolenza non è solo una risposta istituzionale, ma un chiaro segnale di civiltà e responsabilità. Guglionesi deve schierarsi al fianco delle vittime, abbattendo tabù e pregiudizi. Solo rompendo il silenzio potremo costruire una società più giusta e sicura per tutti».

Becci e Aristotile evidenziano inoltre: «Il contrasto alla violenza di genere deve essere una priorità condivisa e strutturale. Il nostro impegno politico e civico punta a mettere in rete servizi, educazione e sostegno, accompagnando le vittime nei percorsi di uscita dalla violenza e lavorando sulla cultura degli uomini violenti. È una battaglia per la vita, la libertà e la dignità che riguarda tutta la comunità».

Lo sportello antiviolenza si propone di:

Offrire un punto di ascolto professionale e accessibile ;

; Creare percorsi di sostegno all’autonomia delle vittime;

delle vittime; Promuovere campagne educative e culturali ;

; Avviare interventi di accompagnamento al cambiamento per uomini violenti.

Il Circolo Pd, Guglionesi Progressista e il consigliere Aristotile invitano tutta la cittadinanza a sostenere e collaborare per costruire un cambiamento concreto e duraturo.