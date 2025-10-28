Piano dei Trabucchi: interpellanza della minoranza in Consiglio comunale

TERMOLI. I consiglieri comunali di opposizione hanno presentato un’interpellanza urgente che sarà discussa nel Consiglio comunale di Termoli in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 18.

Al centro dell’iniziativa c’è la richiesta di informazioni puntuali sullo stato di avanzamento del Piano Comunale dei Trabucchi, documento che dovrà definire criteri e modalità di gestione, tutela e valorizzazione delle storiche strutture presenti lungo la costa termolese.

Secondo i firmatari, il tema riveste un’importanza strategica non solo per la salvaguardia del patrimonio culturale locale, ma anche per il rilancio turistico ed economico del territorio. L’opposizione chiede trasparenza, partecipazione e chiarezza sui tempi e sulle procedure operative avviate dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 198 del 12 settembre 2025.

«Nel Consiglio comunale che si terrà domani, 29 ottobre, alle ore 18, come consiglieri di minoranza abbiamo presentato un’interpellanza relativa al Piano Comunale dei Trabucchi. I trabucchi sono parte integrante della storia e dell’identità di Termoli e riteniamo che sia indispensabile che la redazione del Piano avvenga in modo trasparente e partecipato, coinvolgendo il Consiglio comunale e la cittadinanza. Solo attraverso un confronto aperto sarà possibile garantire una reale valorizzazione di queste strutture uniche. I trabucchi rappresentano non solo un bene storico e culturale, ma anche una risorsa economica e turistica per la città. Il 31 dicembre 2024 è scaduta la concessione demaniale dei trabucchi presenti lungo la costa termolese e occorre predisporre un nuovo piano per la loro gestione, tutela e valorizzazione.

Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Molise n. 12/2020, modificata dalla L.R. n. 7/2022, spetta proprio ai Comuni la competenza per la redazione dei Piani dei Trabucchi e per il rilascio delle relative concessioni.

Nell’interpellanza chiediamo chiarimenti su alcuni punti fondamentali:

Quali sono le tempistiche per la redazione e l’approvazione del Piano Comunale dei Trabucchi, lo stato dell’iter amministrativo e delle procedure operative previste dalla delibera di Giunta comunale;

Il coinvolgimento del Consiglio comunale, delle associazioni culturali, degli operatori economici e dei cittadini;

Il numero delle concessioni scadute al 31 dicembre 2024, distinguendo tra quelle comunali e quelle dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

La gestione della fase transitoria in attesa del nuovo Piano;

L’eventuale previsione di nuove concessioni e la copertura finanziaria per le spese tecniche e amministrative legate alla redazione del Piano».

Così i consiglieri comunali Oscar Scurti e Manuela Vigilante (Partito Democratico), Marcella Stumpo (Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra), Mario Orlando e Giuseppe Mileti (Voglia di Termoli).

INTERPELLANZA CONSILIARE URGENTE

PREMESSO CHE

Con Legge Regionale Molise n. 12/2020, come modificata dalla L.R. n. 7/2022, sono state emanate le “Disposizioni in materia di valorizzazione ed utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano”;

L’art. 3-bis della stessa legge prevede che la competenza al rilascio delle concessioni demaniali marittime dei trabucchi sia delegata ai Comuni;

Il comma 1 dell’art. 2 della medesima legge stabilisce che i Comuni debbano redigere Piani per il recupero, ripristino, conservazione e costruzione dei trabucchi, definendo ambiti localizzativi e norme tecniche attuative;

Il Comune di Termoli è dotato di un Piano Spiaggia Comunale (PSC), approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 162/2019, vigente dal 20/05/2019;

CONSIDERATO CHE

Nella deliberazione n. 198 del 12/09/2025 si evidenzia che le concessioni relative ai trabucchi presenti sul tratto di costa del Comune di Termoli sono scadute al 31/12/2024 e i concessionari hanno presentato richiesta di rinnovo;

Alcune concessioni ricadono in ambito portuale e rientrano nella competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

La Giunta Comunale ha disposto l’avvio delle procedure per la predisposizione del Piano Comunale dei Trabucchi e delle relative norme tecniche di attuazione;

È stato dato mandato al Dirigente competente di procedere con urgenza a tutti gli adempimenti, compresa la copertura delle spese tecniche e amministrative necessarie, da definire nel bilancio di previsione 2026;

PRESO ATTO CHE

Non risultano i tempi e le modalità di elaborazione del Piano, né le forme di coinvolgimento del Consiglio Comunale, delle associazioni culturali, degli operatori economici e dei cittadini interessati;

I trabucchi rivestono un’importanza storica, culturale ed economica per la città di Termoli e pertanto il piano in fase di predisposizione richiede scelte condivise e trasparenti;

INTERPELLANO

il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

Quali siano le tempistiche previste per la redazione e approvazione del Piano Comunale dei Trabucchi, a seguito della deliberazione di Giunta n. 198/2025; Se, vista l’urgenza dichiarata, siano già state avviate le procedure operative previste dall’atto e a che punto sia l’iter amministrativo; In che modo l’Amministrazione intenda garantire la partecipazione del Consiglio Comunale e il coinvolgimento di associazioni, operatori e cittadini nella fase di definizione del Piano; Quante e quali sono le concessioni scadute al 31 dicembre 2024 di competenza comunale e quelle dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; Come l’Amministrazione intenda gestire la fase transitoria, considerato che le concessioni sono ormai scadute; Se l’Amministrazione comunale intenda prevedere nuove concessioni con il nuovo Piano; Se siano state già individuate le risorse finanziarie necessarie per coprire i costi tecnici e amministrativi connessi alla redazione e attuazione del Piano.

