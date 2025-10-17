Piano strategico rurale, termini prorogati al 20 novembre

CAMPOBASSO. L’assessorato regionale alle Politiche agricole informa che, con le determinazioni dirigenziali n. 6110, 6113 e 6116 del 15 ottobre 2025, sono stati prorogati al 20 novembre 2025 i termini per la presentazione delle domande relative ai bandi attuativi del Piano Strategico Pac (Psp) 2023–2027 dell’Italia, nell’ambito del Complemento di Programmazione dello Sviluppo Rurale (Csr) della Regione Molise.

La proroga riguarda in particolare il “Pacchetto Giovani” 2025, che comprende l’intervento Sre01 per l’insediamento dei giovani agricoltori e l’intervento SRD02 per investimenti produttivi agricoli finalizzati alla tutela dell’ambiente, al contrasto ai cambiamenti climatici e al benessere animale.

Sono inclusi anche i bandi Srd13, dedicato agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e Srd01, volto a sostenere la competitività delle aziende agricole attraverso investimenti produttivi. L’estensione dei termini intende favorire una più ampia partecipazione da parte degli operatori del settore e garantire il pieno accesso alle opportunità offerte dalla programmazione rurale regionale.