Piazza 25 Aprile, la soddisfazione dei consiglieri comunali del Pd

TERMOLI. I consiglieri comunali del Partito democratico, Manuela Vigilante e Oscar Scurti, esprimono grande soddisfazione perché la Giunta Comunale ha finalmente dato attuazione all’impegno di intitolare una piazza al “25 Aprile”, contenuto nella mozione dagli stessi presentata nel lontano 10 maggio 2021, insieme agli altri consiglieri del PD e di Votaxte, e approvata dal Consiglio Comunale.

Ringraziano inoltre i numerosi cittadini che, con la raccolta firme, hanno sollecitato la richiesta già contenuta nella mozione presentata, come detto, oltre quattro anni fa.

“A questo punto, ci auguriamo che l’intitolazione della piazza avvenga in tempi brevi e che sia organizzata una cerimonia di inaugurazione per consentire alla cittadinanza di partecipare al ricordo dei numerosi partigiani e soldati che hanno combattuto, fino alla morte, per liberare il nostro Paese dall’occupazione nazifascista“.