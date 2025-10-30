Pilates per pazienti oncologici e caregiver: il nuovo corso gratuito Lilt

TERMOLI. La sezione provinciale della Lilt Campobasso arricchisce la propria offerta con un nuovo servizio gratuito dedicato ai pazienti oncologici e ai loro caregiver: un corso di Pilates condotto dall’istruttrice Nadia Venditto. Le lezioni si terranno il lunedì e il mercoledì mattina presso la scuola di danza “In Punta di Piedi” e prenderanno il via tra pochi giorni.

Il metodo Pilates si concentra sul rafforzamento dei muscoli posturali, fondamentali per mantenere l’equilibrio del corpo e sostenere la colonna vertebrale. Per i pazienti oncologici, questa pratica si rivela particolarmente utile per contrastare gli effetti collaterali delle terapie e per favorire il recupero della mobilità del braccio dopo interventi chirurgici, come quelli legati al tumore al seno.

“Dalla mia esperienza personale e professionale – spiega Nadia Venditto- ho constatato quanto il Pilates possa migliorare flessibilità e forza muscolare. Questo è importante per i pazienti oncologici, che spesso affrontano rigidità e limitazioni di movimento a seguito di interventi o chemioterapie. Gli esercizi permettono un percorso graduale ma efficace verso il recupero della mobilità, anche con esercizi mirati”.

Il corso è rivolto sia ai pazienti che stanno affrontando le terapie oncologiche sia a chi le ha già concluse, sempre previa valutazione del medico o oncologo. Possono partecipare anche i caregiver, per prendersi cura di sé stessi e alleviare la tensione legata all’assistenza quotidiana.

“Sono molto soddisfatta dell’avvio di questo nuovo servizio – commenta la presidente della Lilt Campobasso, dottoressa Carmela Franchella– Nadia ha trasformato la propria esperienza personale in un esempio da condividere con altre donne e intende supportare chi sta affrontando il difficile percorso della malattia. Il corso non si limita al recupero funzionale: offre anche strumenti per il benessere psicologico ed emotivo“.

Chi fosse interessato a partecipare può contattare direttamente Nadia Venditto al numero 340.1588349 per ricevere tutte le informazioni sul corso, che prenderà il via il 3 novembre.

AZ