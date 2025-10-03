Pista ciclabile e pineta: i nodi arrivano al pettine

PETACCIATO. Due questioni sospese, due ferite aperte che segnano la storia recente di Petacciato: la ciclovia adriatica e la Pineta. Argomenti che da anni ritornano ciclicamente, tra annunci e battute d’arresto, e che oggi il sindaco Antonio Di Pardo rimette al centro del dibattito con l’obiettivo di trovare finalmente una via d’uscita. La prossima settimana ci potranno essere delle novità, poiché sono convocati due tavoli tecnici.

Una pista ciclabile che non decolla

L’idea della ciclovia che corre lungo la costa molisana è stata salutata, all’inizio, come un progetto capace di cambiare il volto del turismo locale. Ma la realtà si è presto rivelata complessa: scelte progettuali incerte, varianti poco convincenti, difficoltà a individuare un tracciato compatibile con il territorio.

Il sindaco Di Pardo ricorda come tutto sia partito con un progetto che prevedeva il passaggio a ridosso della statale, lato Pineta. Una soluzione subito messa in discussione da chi temeva un impatto negativo. Da lì la decisione di proporre un’alternativa: il percorso ai margini della Pineta, con tratti all’interno dell’area boschiva. Una scelta che però non ha convinto e che, anzi, ha finito per bloccare tutto.

«Non voglio puntare il dito contro nessuno – precisa Di Pardo – ma era evidente che mancava chiarezza. Non si capiva fino in fondo quale fosse l’obiettivo. Oggi però la volontà è quella di ripartire: il tavolo tecnico con Termoli e con gli enti regionali serve proprio a questo».

Le polemiche e il pragmatismo

Attorno alla ciclovia non sono mancate le polemiche, fino a un’interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle. Il sindaco, però, non si lascia trascinare: «Sono discussioni che restano sulla carta. Noi lavoriamo con serietà, senza visioni astratte, ma con dati di fatto. La cittadinanza ha bisogno di risposte concrete e non di chiacchiere».

È un approccio pragmatico, che lascia intravedere la volontà di non chiudere la porta a nessuna soluzione pur di sbloccare un’opera che, se realizzata, darebbe nuova linfa al turismo costiero e creerebbe un corridoio verde fondamentale per l’intera regione.

La Pineta: un bene prezioso in cerca di futuro

Se la ciclovia appare come un’opportunità mancata, la Pineta di Petacciato rappresenta invece un patrimonio naturale che attende da decenni di essere restituito alla comunità. Dal 2017, Di Pardo ha preso parte a numerose riunioni con Regione, Soprintendenza e Ministero dell’Ambiente per affrontare il nodo della proprietà e della gestione. Ma un accordo non è mai arrivato.

«Si è parlato tanto – racconta il sindaco – ma non si è mai trovato un punto d’incontro. L’ultima riunione in Prefettura ha però riaperto la strada: si è deciso di convocare un nuovo tavolo tecnico per tentare di sbloccare la situazione».

L’idea sarebbe quella di un passaggio della Pineta alla Regione, che a sua volta potrebbe affidarla al Comune tramite convenzione. Ma resta irrisolto il nodo delle risorse: senza fondi dedicati, la gestione rischierebbe di restare monca.

L’esperimento di Campomarino e le possibili soluzioni

Il caso di Campomarino, che ha ricevuto in gestione una parte della Pineta senza disporre delle risorse necessarie, è lì a ricordare quanto sia difficile mantenere un polmone verde senza sostegno economico. «Quel modello non ha funzionato – ammette Di Pardo – e per questo bisogna trovare soluzioni nuove. Non escludiamo la possibilità di affidamenti a privati, ma sempre con regole chiare e nel pieno rispetto dell’ambiente».

Il sindaco, insomma, non vuole vedere la Pineta trasformata in terreno di consumo, ma nemmeno lasciata in balia del degrado. «L’intento è valorizzarla – sottolinea – per permettere a cittadini e turisti di viverla davvero. Solo così potrà tornare a essere un luogo identitario per Petacciato e per l’intera costa».

Una visione integrata per il futuro

Al di là delle singole difficoltà, l’idea che Di Pardo rilancia è quella di una visione integrata: ciclovia e Pineta non come due problemi distinti, ma come pezzi di un unico mosaico di sviluppo territoriale.

La costa molisana, fragile e al tempo stesso ricca di potenzialità, ha bisogno di interventi che sappiano conciliare tutela ambientale e fruizione turistica. «Non possiamo più permetterci di lasciare le cose a metà – avverte il sindaco –. Ci sono anche fondi europei che possono essere intercettati, ma serve un progetto serio, sostenibile e condiviso».

Un impegno che guarda oltre i confini comunali

Di Pardo non ha dubbi: queste sfide non riguardano solo Petacciato, ma l’intero territorio regionale. «Restituire dignità alla Pineta e dare continuità alla pista ciclabile significa fare un passo avanti per tutta la costa molisana. Non si tratta di campanilismo, ma di un impegno collettivo».

Con questa convinzione, il sindaco ripone grande fiducia nei tavoli tecnici che si stanno aprendo: «Sono convinto che attorno a quei tavoli ci siano figure di alto profilo, con professionalità e senso di responsabilità. Insieme potremo trovare la strada giusta».

Conclusione: la sfida del tempo

Il destino della pista ciclabile e della Pineta non è ancora scritto. Sono storie di progetti interrotti, di attese lunghe, di occasioni sfumate. Ma l’amministrazione comunale di Petacciato vuole invertire la rotta.

«Abbiamo davanti un’occasione – ribadisce Di Pardo – e non possiamo sprecarla. I cittadini chiedono risposte, e noi ci impegneremo a darle».

Così la voce del sindaco si fa promessa: trasformare due questioni irrisolte in due simboli di rinascita, per Petacciato e per l’intera costa molisana.

Emanuele Bracone