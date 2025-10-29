Ponte di Ognissanti tra cieli variabili e temperature miti

TERMOLI. Il sole splende su Termoli e regala una giornata perfetta per chi vuole godersi ancora il mare. Le temperature, che raggiungono e superano i 20 °C, invitano a passeggiate all’aperto e a momenti di relax prima del ponte di Ognissanti.

Nei prossimi giorni il meteo sarà variabile: giovedì il cielo sarà prevalentemente nuvoloso ma con clima ancora mite, mentre venerdì l’autunno si farà sentire con nuvole più compatte e temperature intorno ai 20 °C. Il giorno di Ognissanti, sabato 1° novembre, offrirà sprazzi di sole e massime fino a 21 °C, condizioni ideali per visitare il centro o passeggiare sul lungomare. Domenica il cielo resterà nuvoloso, ma le temperature rimarranno piacevoli, mentre lunedì e martedì sono attesi rovesci sparsi e piogge più diffuse, con clima in leggero calo.

Un consiglio per chi vuole approfittare del ponte: occhio al cielo prima di uscire di casa, così da godersi al meglio i momenti di sole senza sorprese.

AZ