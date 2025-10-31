Ponte di Ognissanti: traffico intenso sulla statale 16

TERMOLI. Con l’arrivo del ponte di Ognissanti, sulla statale 16 Adriatica è previsto traffico intenso per milioni di spostamenti lungo la costa adriatica. I viaggiatori, soprattutto chi si sposta dai centri urbani verso le località turistiche, sono invitati a guidare con prudenza e attenzione.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, sottolinea: “In queste giornate di traffico concentrato, è fondamentale rispettare limiti di velocità, mantenere le distanze di sicurezza e evitare qualsiasi distrazione, in particolare l’uso del cellulare. La sicurezza dipende dai comportamenti di ciascuno: quando sei alla guida, tutto può aspettare”.

Il traffico è previsto in crescita soprattutto venerdì pomeriggio e sabato mattina, per chi lascia le città verso la costa, e domenica pomeriggio, per i rientri verso i centri urbani.

Si ricorda inoltre che sabato 1° e domenica 2 novembre, dalle 9 alle 22, vige il divieto di transito dei veicoli pesanti, per garantire maggiore sicurezza lungo l’arteria.

Per aggiornamenti in tempo reale, è disponibile l’app gratuita VAI di Anas, scaricabile su App Store e Play Store, mentre il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile al numero verde 800.841.148.

Anas invita tutti gli automobilisti a viaggiare responsabilmente: niente distrazioni, niente alcol e niente droga, per la sicurezza propria e di chi condivide la strada.