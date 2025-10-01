Porti di Termoli e Vasto: approvato il nuovo regolamento per il servizio di ormeggio

TERMOLI-VASTO. Il comandante della Capitaneria di porto di Termoli, Capitano di Fregata Giuseppe Panico, ha approvato il nuovo Regolamento per il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Termoli e Vasto, che entra in vigore immediatamente con la pubblicazione della relativa ordinanza. Il provvedimento aggiorna la normativa precedente, sostituendo l’Ordinanza n. 78/2018 del 21 dicembre 2018, e recepisce le modifiche normative più recenti, inclusi gli aggiornamenti al Codice della navigazione e al Regolamento per l’esecuzione dello stesso codice.

Il regolamento, redatto secondo le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, disciplina in modo dettagliato il servizio di ormeggio nei porti e nelle rade di Termoli e Vasto, assicurando la sicurezza della navigazione, la tutela della vita umana in mare, la pubblica incolumità e la protezione dell’ambiente marino.

Secondo l’ordinanza, chiunque violi le disposizioni del regolamento sarà soggetto a sanzioni secondo la normativa vigente e ritenuto responsabile anche dei danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto delle regole.

Il regolamento sarà pubblicato sul sito ufficiale della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.gov.it) nella sezione “Ordinanze” e diffuso agli enti locali e agli organi di informazione.