Porto di Termoli: nuove destinazioni di moli e banchine, c’è l’area per navi da crociera (in attesa del dragaggio)

TERMOLI. Porto di Termoli: ridefinita la destinazione funzionale dei moli e delle banchine. Il tratto E3 accoglierà le navi da crociera

Con l’Ordinanza n. 70/2025, firmata il 29 ottobre dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, prof. avv. Francesco Mastro, il Porto di Termoli entra in una nuova fase di riorganizzazione operativa. Il provvedimento, adottato ai sensi della legge 84/94 e delle successive modifiche, nonché del Decreto-Legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito dalla L. 108/2022, ridefinisce la destinazione funzionale dei moli e delle banchine comprese tra il torrente Rio Vivo e la diga foranea, in attesa dell’attuazione del vigente Piano Regolatore Portuale.

L’ordinanza, pubblicata sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Autorità, è stata emanata previo parere favorevole della Capitaneria di Porto di Termoli (nota prot. 0020026 del 21/10/2025) e del Comitato di Gestione (Delibera n. 18 del 24/10/2025). Essa stabilisce le priorità di ormeggio per ciascun tratto, con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture esistenti e sostenere lo sviluppo dei traffici marittimi.

Nel dettaglio, le destinazioni funzionali sono così articolate:

Banchina di Riva (299 m): ormeggio del naviglio militare dello Stato e di unità da pesca.

Molo Nord 1° tratto (99,8 m): ormeggio unità da pesca.

Molo Nord 2° tratto (185,4 m): ormeggio unità da pesca.

Molo Nord-Est:

D1 (20 m): bunkeraggio;

D2, D3, D4 (54,7 m, 54,7 m, 92,5 m): naviglio passeggeri (HSC, DSC, ecc.);

D5 (111,6 m): navi appoggio e mitilicoltura;

D6 (46,9 m): scalo alaggio.

Molo Sud-Est:

E1 (33,9 m): scalo alaggio;

E2 (113,9 m): navi militari, servizi tecnico-nautici, navi oceanografiche o equipollenti;

E3 (221,1 m): navi da crociera.

Molo Sud: ormeggio di naviglio da diporto.

Particolarmente rilevante è l’assegnazione del tratto E3 del Molo Sud-Est alle navi da crociera, che apre il porto termolese a nuove prospettive turistiche e commerciali. Con una lunghezza di oltre 220 metri, il segmento E3 è ora ufficialmente destinato all’accoglienza di traffico crocieristico, segnando un potenziale punto di svolta per l’economia locale e l’immagine della città. Per cogliere, però, questa opportunità, sarà indispensabile dragare i fondali e la canaletta d’accesso.

L’Ordinanza prevede sanzioni per i contravventori ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione e impone l’obbligo di osservanza a tutti i soggetti interessati. La sua entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla data di emanazione.

Con questa riorganizzazione, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale conferma il proprio impegno nella gestione efficiente delle infrastrutture marittime, promuovendo una visione strategica che integra sicurezza, sviluppo e valorizzazione del territorio.