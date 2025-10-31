Poste: pensioni in pagamento lunedì 3 novembre

MOLISE. Poste Italiane informa che, a partire da lunedì 3 novembre, le pensioni del mese di novembre saranno disponibili in tutti i 166 uffici postali del Molise.
Dalla stessa data, le somme saranno accreditate anche ai titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito diretto.
Chi possiede una Carta di Debito associata al proprio conto o libretto, oppure una Postepay Evolution, potrà prelevare in contanti dai 100 ATM Postamat presenti sul territorio regionale, senza doversi recare allo sportello.
Inoltre, i titolari di Carta di Debito collegata a conti o libretti possono usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un rimborso fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante avvenuto entro due ore dal prelievo, sia negli uffici postali sia presso gli sportelli automatici Postamat.
Per ridurre eventuali attese, Poste Italiane invita i pensionati a recarsi in ufficio preferibilmente in tarda mattinata o nelle ore pomeridiane, privilegiando i giorni successivi all’inizio del periodo di pagamento.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.