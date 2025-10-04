Premio Adriatico: domani la cerimonia a Fossacesia

TERMOLI. La cerimonia di premiazione della VII edizione del “Premio Adriatico – Un premio che unisce” si terrà domani, 5 ottobre, a Fossacesia, presso il Teatro Comunale “Nino Saraceni”. Il riconoscimento, come suggerisce la sua missione, mira a consolidare i legami tra i popoli delle due sponde del nostro amato mare Adriatico.

Un premio itinerante, che ogni anno sceglie una località diversa tra le regioni bagnate dall’Adriatico per ospitare la cerimonia di consegna. In questa edizione, l’appuntamento è proprio in Abruzzo.

Il Premio Adriatico, nato per valorizzare personalità e realtà che si distinguono nei più svariati ambiti – dall’arte alla letteratura, dalla musica al giornalismo, dalla scuola allo sport, senza dimenticare la memoria e molte altre categorie – si avvale ogni anno del lavoro di giurie e referenti regionali che individuano i candidati meritevoli.

Per il Molise (che comprende anche la rappresentanza dell’Albania), il referente è l’instancabile e apprezzatissimo Oscar De Lena, vero promotore di cultura e legami tra le comunità. Proprio lui segnala con orgoglio la presenza tra i premiati di una figura di altissimo rilievo: la professoressa Ledi Shamku Shkreli, ampiamente seguita anche dalla stampa albanese, che ha dedicato attenzione a questo importante premio.

Nata e laureatasi a Tirana nel 1998 presso la Facoltà di Storia e Filologia (indirizzo Linguistica), la professoressa Shamku Shkreli si è sempre distinta per il brillante percorso accademico: tutti gli esami, compreso quello finale di laurea, sono stati superati con il massimo dei voti. Da anni è docente presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, dove svolge un’intensa attività di ricerca. Autrice di numerose pubblicazioni, saggi e traduzioni apparsi su riviste e periodici in Albania e in Italia, ha focalizzato i suoi studi sulla Sociolinguistica applicata (specializzazione conseguita all’Università di Bologna, 2001-2002), senza trascurare discipline affini come la Filologia classica dell’albanese, l’Etnolinguistica, la Cultura della lingua e i Processi didattici.

Attualmente è impegnata in un importante progetto scientifico legato al suo dottorato di ricerca: la redazione di quattro dizionari innovativi che, per la prima volta in Albania, si basano sull’usus fatico della lingua, raccogliendo repertori linguistici contemporanei, scritti e parlati.

Alla sua carriera accademica si affianca anche un impegno politico e istituzionale: per due legislature è stata membro del Parlamento albanese ed è attualmente Console Onorario della Repubblica d’Albania per l’Emilia-Romagna.

Legatissima all’Italia, la professoressa Shamku Shkreli ha sempre mostrato particolare affetto per il Basso Molise e le comunità arbëreshë, delle quali apprezza lingua, cultura, arte e gastronomia.

Grazie alla segnalazione di Oscar De Lena, la sua figura è stata inserita nella griglia dei premiati di questa edizione, rappresentando con onore il Molise e l’Albania nel Premio Adriatico.

Michele Trombetta